أخبار الحوادث اليوم: ضبط عصابة من جنسية أجنبية تتاجر في "الآيس".. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط آخرين بسوهاج.. سيناريوهات تنتظر المخرج عمر زهران في جلسة النقض
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
ضبط عصابة من جنسية أجنبية تتاجر في "الآيس" بمدينة نصر
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" أثناء قيامهم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.
الداخلية تحتفل مع الأطفال الأيتام بعيد الأضحى وتوزع الهدايا عليهم
نظمت وزارة الداخلية زيارة لعدد من دور رعاية الأيتام بمختلف مديريات الأمن احتفلت خلالها مع الأطفال الأيتام بعيد الأضحى المبارك، وتم خلال الزيارة توزيع الهدايا عليهم، وفى لفتة إنسانية من الوزارة فقد تم اصطحابهم لعدد من المحال التجارية لشراء ملابس العيد لهم وهو ما ساهم فى زيادة فرحة وسعادة هؤلاء الأطفال ببهجة العيد.
مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط آخرين عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة
لقى عنصران جنائيان شديدي الخطورة مصرعهما عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بسوهاج، فيما ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات.
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره.
اصطدم بطفل وفر هاربًا، الداخلية تكشف ملابسات حادث الغربية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منشور مدعوم بمقطع فيديو، يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد دراجة نارية صدم نجله أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة زفتى بالغربية، مما أسفر عن إصابته، ثم لاذ بالفرار.
بعد الإفراج الشرطي، سيناريوهات تنتظر المخرج عمر زهران في جلسة النقض
سيقف المخرج عمر زهران من جديد يوم 18 يونيو القادم أمام محكمة النقض، والتي ستقول كلمتها الفاصلة في الحكم الصادر ضد، بعد إدانته بسرقة مجوهرات تقدر قيمتها بـ2.5 مليون دولار، والمملوكة للفنانة شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.
ننشر قرار النيابة في واقعة مقتل سيدة على يد ابن شقيقها وأصدقائه بالدقهلية
أصدرت النيابة العامة بمنية النصر بمحافظة الدقهلية، قرارها بحبس المتهمين بالتخلص من سيدة مسنة، وسرقة مصوغاتها الذهبية ومبالغ مالية من مسكنها بقرية ميت عاصم التابعة لمركز منية النصر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
إيبارشية إسنا وأرمنت بالأقصر تصدر بيانا بشأن حريق كنيسة العذراء
أصدرت إيبارشية إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر بيانًا رسميًا، اليوم السبت 7 يونيو 2025، أعلنت فيه عن اندلاع حريق محدود بعد الظهر أعلى سطح كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة إسنا، دون وقوع أي إصابات بشرية.
مقتل طفل ضربا حتى الموت عقابا من والده بالبحيرة
شهدت مدينة الدلنجات، التابعة لمحافظة البحيرة، واقعة مقتل طفل ضربا حتى الموت إثر اعتداء والده عليه رفضا لمرافقه صديق له سيئ السمعة وفقا لادعائه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا