أخبار الحوادث اليوم: ضبط عصابة من جنسية أجنبية تتاجر في "الآيس".. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط آخرين بسوهاج.. سيناريوهات تنتظر المخرج عمر زهران في جلسة النقض

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" أثناء قيامهم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

نظمت وزارة الداخلية زيارة لعدد من دور رعاية الأيتام بمختلف مديريات الأمن احتفلت خلالها مع الأطفال الأيتام بعيد الأضحى المبارك، وتم خلال الزيارة توزيع الهدايا عليهم، وفى لفتة إنسانية من الوزارة فقد تم اصطحابهم لعدد من المحال التجارية لشراء ملابس العيد لهم وهو ما ساهم فى زيادة فرحة وسعادة هؤلاء الأطفال ببهجة العيد.

لقى عنصران جنائيان شديدي الخطورة مصرعهما عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بسوهاج، فيما ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منشور مدعوم بمقطع فيديو، يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد دراجة نارية صدم نجله أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة زفتى بالغربية، مما أسفر عن إصابته، ثم لاذ بالفرار.

سيقف المخرج عمر زهران من جديد يوم 18 يونيو القادم أمام محكمة النقض، والتي ستقول كلمتها الفاصلة في الحكم الصادر ضد، بعد إدانته بسرقة مجوهرات تقدر قيمتها بـ2.5 مليون دولار، والمملوكة للفنانة شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

أصدرت النيابة العامة بمنية النصر بمحافظة الدقهلية، قرارها بحبس المتهمين بالتخلص من سيدة مسنة، وسرقة مصوغاتها الذهبية ومبالغ مالية من مسكنها بقرية ميت عاصم التابعة لمركز منية النصر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أصدرت إيبارشية إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر بيانًا رسميًا، اليوم السبت 7 يونيو 2025، أعلنت فيه عن اندلاع حريق محدود بعد الظهر أعلى سطح كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة إسنا، دون وقوع أي إصابات بشرية.

شهدت مدينة الدلنجات، التابعة لمحافظة البحيرة، واقعة مقتل طفل ضربا حتى الموت إثر اعتداء والده عليه رفضا لمرافقه صديق له سيئ السمعة وفقا لادعائه.

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