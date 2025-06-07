إيبارشية إسنا وأرمنت بالأقصر تصدر بيانا بشأن حريق كنيسة العذراء

أصدرت إيبارشية إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر بيانًا رسميًا، اليوم السبت 7 يونيو 2025، أعلنت فيه عن اندلاع حريق محدود بعد الظهر أعلى سطح كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة إسنا، دون وقوع أي إصابات بشرية.

حريق كنيسة العذراء بإسنا جنوب محافظة الأقصر

وأكد البيان أن قوات الحماية المدنية تحركت فورًا إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده بالكامل، مما ساهم في احتواء الموقف دون تطور الأمر.

كما أشار البيان إلى الحضور الفوري للأجهزة الأمنية والقيادات المحلية إلى موقع الكنيسة فور وقوع الحادث، حيث قاموا بمتابعة الموقف على أرض الواقع، في تعاون واضح بين جميع الجهات المعنية.

وقدمت الكنيسة الشكر لجميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية والقيادات المحلية على سرعة استجابتهم ووجودهم الفعال في موقع الحدث، مما ساعد في منع تفاقم الموقف.

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