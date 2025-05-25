الأحد 25 مايو 2025
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وكيل تموين الدقهلية يستجيب لشكاوى المواطنين ويتفقد مخبز بسلامون القماش

جولة وكيل تموين الدقهلية،
جولة وكيل تموين الدقهلية، فيتو

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية علي حسن وكيل وزارة التموين بالمرور والتفتيش على أحد المخابز بقرية سلامون القماش التابعة لمركز ومدينة المنصورة بسبب وجود تزاحم شديد على المخبز وعدم كفاية الخبز وتجميع البطاقات. 

وتم رصد تلك الشكوى عن طريق تعليقات المواطنين علي الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات التواصل الاجتماعي من قبل وحدة الرصد والمتابعة بالمركز الإعلامي بالمحافظة.


ووجه اللواء مرزوق لوكيل وزارة التموين بمتابعة العمل بالمخبز محل الشكوى منذ بداية صرف الخبز وحتى الانتهاء من التوزيع ودعم القرية بكمية من الخبز من المخابز الخارجية لحين زيادة حصة مخابز القرية ومتابعة العمل بمخابز القرية يوميا، حيث تم دعم القرية بعدد 6 آلاف رغيف خبز اليوم تم توزيعها على المواطنين تحت إشراف الوحدة المحلية وشيخ القرية، وتابع وكيل وزارة التموين العمل بمخابز القرية وعددهم 2 مخبز منذ الساعة 5 فجر اليوم الأحد وحتى الانتهاء من التوزيع.

 

 


وقرر المحافظ تشغيل مخبز جديد بسلامون القماش لحل أزمة الخبز بالقريه، وتلبية لمطالب المواطنين والعمل على راحتهم.

 


وشدد "مرزوق " علي عدم صرف خبز أكثر من يومين للبطاقة الواحدة وحد أقصى للصرف بطاقتين للمواطن الواحد والأولوية للبطاقة الواحدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخبز يثبت في حقه ارتكاب أي مخالفة من هذه المخالفات.

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