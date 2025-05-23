بعد خروج عمر زهران من السجن، تعرف على شروط الإفراج الشرطي

في خطوة أثارت اهتمام الشارع المصري، خرج المخرج عمر زهران، بالأمس بعد أن تم الإفراج عنه إفراجًا شرطيًا، عقب قضائه نصف مدة العقوبة المحكوم بها، في إطار تطبيق القانون الذي يمنح النزلاء المستوفين للشروط فرصة للاندماج من جديد في المجتمع.

ويعد الإفراج الشرطي من أبرز مظاهر السياسة العقابية الحديثة التي تهدف إلى إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وليس فقط معاقبتهم، إذ يُمنح السجين فرصة الإفراج قبل انتهاء العقوبة شريطة الالتزام بالسلوك الجيد داخل السجن، مع عدم تشكيله خطرًا على الأمن العام بعد خروجه.

ما هو الإفراج الشرطي؟

الإفراج الشرطي هو إطلاق سراح السجين قبل انقضاء كامل مدة العقوبة المحكوم بها، بشرط أن يثبت حسن السلوك خلال فترة سجنه، وأن تتوافر فيه الشروط القانونية التي نص عليها قانون تنظيم السجون.

شروط الإفراج الشرطي:

بحسب ما أوضحته مصادر بقطاع مصلحة السجون، فإن الشروط الأساسية التي يجب توافرها للإفراج الشرطي هي:

1- أن تكون العقوبة نهائية وباتة.

2- أن يكون السجين قد قضى نصف مدة العقوبة على الأقل.

3- ألا تقل المدة المنفذة فعليًا عن ستة أشهر.

4- أن يُظهر المحكوم عليه سلوكًا حسنًا يدعو للثقة في قدرته على تقويم نفسه.

5- ألا يشكل الإفراج عنه خطرًا على الأمن العام.

6- في حالة الحكم بالسجن المؤبد، يجب قضاء 20 عامًا داخل السجن على الأقل.

7- سداد الالتزامات المالية المحكوم بها، ما لم يكن هناك استحالة لذلك.

8- القرار يتم بإشراف مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، استنادًا للمادة 53 من قانون تنظيم السجون.

عمر زهران نموذج للإصلاح

وقد أثار خروج عمر زهران تفاعلًا واسعًا، ليس فقط لأن قضيته كانت محل نقاش في الرأي العام، ولكن أيضًا كدليل على فاعلية نظام الإفراج الشرطي، حيث أشارت مصادر إلى أن زهران التزم بالسلوك الحسن طوال فترة حبسه، وشارك في البرامج التأهيلية، وهو ما دعم موقفه للحصول على هذا النوع من الإفراج.

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