محافظ البحيرة: توريد 297 ألف طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي من خلال دعم منظومة توريد القمح المحلي، مشيرةً إلى انتظام أعمال الحصاد والتوريد لهذا الموسم، والتعاون الوثيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والرقابية لضمان تحقيق المستهدفات الاستراتيجية ورفع كفاءة منظومة الاستلام والتخزين.

مساحة مزروعة تُقدَّر بنحو 307 آلاف فدان

وقد بلغ إجمالي الكميات الموردة حتى صباح اليوم نحو 297011 طنًا من القمح المحلي، من إجمالي مساحة مزروعة تُقدَّر بنحو 307 آلاف فدان، وتم استلام هذه الكميات من خلال 37 مركز تجميعٍ موزعة على مختلف مراكز المحافظة، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ نحو 496 ألف طن.

الالتزام الكامل بدعم الفلاح المصري

وشدّدت محافظ البحيرة على أهمية تكثيف المرور الميداني اليومي على مواقع الاستلام، والصوامع، والشون، لضمان الالتزام الكامل بالإجراءات الفنية والتخزينية السليمة، والحفاظ على جودة المحصول بما يحقق المستهدفات المحددة، كما أكدت على الالتزام الكامل بدعم الفلاح المصري، وتوفير جميع السبل اللازمة لإنجاح موسم التوريد، في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

التأكيد على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة

وتناشد محافظة البحيرة جميع المزارعين بسرعة التوجه إلى أقرب مركز تجميع أو صومعة لتسليم محصول القمح، مع التأكيد على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة حفاظًا على هذا المورد الاستراتيجي الهام، الذي يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي الوطني.

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