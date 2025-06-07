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حوادث

الداخلية تحتفل مع الأطفال الأيتام بعيد الأضحى وتوزع الهدايا عليهم

الداخلية تحتفل مع
الداخلية تحتفل مع الأطفال الأيتام بعيد الأضحى المبارك

نظمت وزارة الداخلية زيارة لعدد من دور رعاية الأيتام بمختلف مديريات الأمن احتفلت خلالها مع الأطفال الأيتام بعيد الأضحى المبارك، وتم خلال الزيارة توزيع الهدايا عليهم، وفى لفتة إنسانية من الوزارة فقد تم اصطحابهم لعدد من المحال التجارية لشراء ملابس العيد لهم وهو ما ساهم فى زيادة فرحة وسعادة هؤلاء الأطفال ببهجة العيد.  

الاحتفال مع الأطفال الأيتام بعيد الأضحى

كما قامت وزارة الداخلية بإستقبال عدد من الأطفال الأيتام بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية، حيث عقدت لهم محاضرة نظرية حول دور الحماية المدنية وكيفية الوقاية من أخطار الحرائق، كما تم تقديم عروض متنوعة حول الإنقاذ النهرى ومشاهدة بعض عروض مهارات الغوص، وتضمنت العروض بيانًا عمليًا حول الإطفاء بإستخدام طفاية الحريق كما شاهدوا معرض معدات الإطفاء، كما تضمنت الاحتفالية اصطحاب الأطفال إلى المدينة المرورية لتعريفهم بقواعد وآداب المرور. 

 


كما تم اصطحاب الأطفال إلى نادى دار الضيافة التابع للوزارة حيث تم إعداد فقرات ترفيهية لهم وألعاب متنوعة، فى تفاعل كبير من الأطفال مع الضباط وسط أجواء من الفرحة سيطرت على المشهد بأكمله. 

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وكان لتلك المبادرة بالغ الأثر فى إدخال البهجة والسرور على الأطفال الأيتام، كما أعرب القائمين على دور الرعاية عن خالص تقديرهم لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وتوجهوا بالشكر لرجال الشرطة على مساهمتهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور الإنساني والمجتمعي للوزارة والتواصل مع كافة فئات المجتمع وإنطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

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وزارة الداخلية الاطفال الايتام عيد الأضحي المبارك توزع الهدايا هدايا الشرطة فى العيد

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