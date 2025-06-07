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حوادث

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط آخرين عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة

المضبوطات
المضبوطات

لقي عنصران جنائيان شديدا الخطورة مصرعهما عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بسوهاج، فيما ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات.

مصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة وضبط آخرين عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بمضبوطات 46 مليون جنيه 
مصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة وضبط آخرين عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بمضبوطات 46 مليون جنيه 

مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة 

وكانت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية أكدت قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.  


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة بسوهاج – محكوم عليهما بالسجن فى جنايتى "مخدرات، سلاح" ومطلوب ضبطهما وإحضارهما فى جنايتى "مخدرات، سرقة بالإكراه") وضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم (قرابة 470 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيدرو، آيس" – 35 قطعة سلاح نارى "2 بندقية آلية، 5 بنادق خرطوش، 15 فرد خرطوش، 12 فرد محلى، طبنجة").

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وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 46 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة  لتولى التحقيقات.

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