ضبط عصابة من جنسية أجنبية تتاجر في "الآيس" بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" أثناء قيامهم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

عقب الفحص والتحريات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وعددهم 4 أشخاص يحملون جنسية أجنبية ويقيمون بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر "الآيس" ومبلغ مالي.

وبمواجهتهم، أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



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