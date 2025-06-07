ثاني أيام عيد الأضحى، فتاة تتخلص من حياتها غرب الأقصر

أقدمت فتاة في العقد الثالث من العمر، على التخلص من حياتها شنقا داخل غرفة المنزل، بمركز ومدينة القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، تزامنًا مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

فتاة تتخلص من حياتها في ثاني أيام عيد الأضحى في الأقصر



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة عن مصرع فتاة تدعى «س.ح» 33 عاما مقيمة بناحية نجع الكوم قرية البعيرات بدائرة القرنة، شنقًا داخل غرفتها وسط ظروف غامضة.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القرنة لمحل الواقعة، لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، بعدما أقدمت فتاة ثلاثينية على الانتحار حيث قامت بربط حبل في سقف المروحة ولفظ أنفاسها الأخيرة في الحال.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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