مقتل طفل ضربا حتى الموت عقابا من والده بالبحيرة

شهدت مدينة الدلنجات، التابعة لمحافظة البحيرة، واقعة مقتل طفل ضربا حتى الموت إثر اعتداء والده عليه رفضا لمرافقه صديق له سيئ السمعة وفقا لادعاءه.

نجله تربطه صداقة بطفل سيئ السمعة

تبلغت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، بوصول الطفل " م ش ع " البالغ من العمر 13 عاما، إلى المستشفى العام جثة هامدة، ادعاء تعدى بالضرب، بالانتقال والمعاينة، وبسؤال، والده أقر أنه علم أن نجله تربطه صداقة بطفل سيئ السمعة على حد قوله فأراد تأديبة فقام بضربة حتى سقط قتيلا.

التحفظ على جثة الطفل تحت تصرف النيابة العامة

تم إلقاء القبض على المتهم بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على جثة الطفل تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.

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