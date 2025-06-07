السبت 07 يونيو 2025
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حوادث

اصطدم بطفل وفر هاربًا، الداخلية تكشف ملابسات حادث الغربية

حادث صدم , فيتو
حادث صدم , فيتو

 كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منشور مدعوم بمقطع فيديو، يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد دراجة نارية صدم نجله أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة زفتى بالغربية، مما أسفر عن إصابته، ثم لاذ بالفرار.

اصطدم بابنه وفر هاربًا.. الأمن يكشف ملابسات حادث صدم طفل بالغربية
اصطدم بابنه وفر هاربًا.. الأمن يكشف ملابسات حادث صدم طفل بالغربية

 بالفحص والتحري، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط قائد الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، والتي كانت بدون لوحات معدنية.

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وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة كما ورد بالفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حياله وحيال الدراجة.

 

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