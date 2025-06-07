اصطدم بطفل وفر هاربًا، الداخلية تكشف ملابسات حادث الغربية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منشور مدعوم بمقطع فيديو، يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد دراجة نارية صدم نجله أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة زفتى بالغربية، مما أسفر عن إصابته، ثم لاذ بالفرار.

اصطدم بابنه وفر هاربًا.. الأمن يكشف ملابسات حادث صدم طفل بالغربية

بالفحص والتحري، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط قائد الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، والتي كانت بدون لوحات معدنية.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة كما ورد بالفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حياله وحيال الدراجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.