ننشر قرار النيابة في واقعة مقتل سيدة على يد ابن شقيقها وأصدقائه بالدقهلية

أصدرت النيابة العامة بمنية النصر بمحافظة الدقهلية، قرارها بحبس المتهمين بالتخلص من سيدة مسنة، وسرقة مصوغاتها الذهبية ومبالغ مالية من مسكنها بقرية ميت عاصم التابعة لمركز منية النصر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بالعثور على سيدة جثة هامدة داخل منزلها بقرية ميت عاصم دائرة المركز.

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وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وتم العثور على جثة سيدة تدعى نجيبة محمود محمد الباز، وتبلغ من العمر 62 سنة، وأوضحت المعاينة الظاهرية للجثمان عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية به، ورجحت أن الوفاة قد حدثت جراء كتم أنفاسها والخنق.

وبفحص المنزل تبين اختفاء مصوغاتها الذهبية، وبسؤال زوجها أقر بأنه ذهب لشراء الخبز ليلًا وترك زوجته بالمنزل بمفردها، وعند عودته صباحًا فوجئ بها جثة هامدة، وأبلغ على الفور الأجهزة الأمنية.

تشكيل فريق بحث جنائي

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد أحمد شبانة وضباط وحدة مباحث المركز، برئاسة المقدم محمد صبح، رئيس المباحث، والرائد محمد أبو غزالة، رئيس وحدة تنفيذ الأحكام، وتمكن من فك لغز الواقعة في أقل من 24 ساعة.

حيث توصلت جهوده إلى أن وراء الجريمة نجل شقيق المجني عليها، ويدعى محمود ال.م.م.ال. 21 سنة طالب ومقيم قرية أبو ذكرى، بعدما استعان بـ3 آخرين وهم: عبد المجيد ر.م.ع. 17 سنة طالب بالصف الثانى الثانوى، ومحمد ال.م.أ. 20 سنة سائق توكتوك، ومحمد ر.ال.ال. 21 سنة عامل، جميعهم مقيمون بقرية أبو ذكري دائرة المركز.



وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبطهم بعد نصب عدة أكمنة لهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6707 جنح مركز منية النصر لسنة 2025، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اعترافات المتهمين بقتل سيدة وسرقتها

وفى اعترافات المتهمين أنهم تسللوا لمنزل المجنى عليها، فجرًا، ودخل محمود ابن شقيق المجنى عليها برفقة الثانى عبد المجيد ملثمين يرتدون ملابس سوداء، بعد أن تسلقوا سورا بشارع جانبى للمنزل منه إلى تندة خرسانية ثم إلى بلكونة تصل لصالة المنزل، وعندما شعرت بهم المجنى عليها انقضوا عليها وكتموا أنفاسها حتى تأكدوا أنها فارقت الحياة، فى ظل قيام الاثنين الآخرين بمراقبة مداخل المنزل من الخارج.

المصوغات الذهبية والمبالغ المالية المسروقة

وقاموا بتفتيش المنزل واستولوا على مبلغ مالي وقدره"39120 جنيها" وايضا “3 غوايش ذهبية ودبلة وحلق وساعتين” وقاموا بفك مسجل الكاميرات وفروا هاربين.

وبعدها قاموا بالقاء مسجل الكاميرات بإحدى الترع المتاخمة للأراضي الزراعية، بقرية ميت عاصم، وتوجهوا لمقابر قرية أبو ذكرى لتقسيم متحصلات سرقتهم.

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