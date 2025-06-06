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ساحة أبو الحجاج بالأقصر تستعد لصلاة عيد الأضحى والمحافظ يتفقد التجهيزات (فيديو وصور)

ساحة أبو الحجاج بالأقصر،
ساحة أبو الحجاج بالأقصر، فيتو

قدمت «بوابة فيتو» بثًّا مباشرًا رصدت فيه مظاهر استعدادات ساحة بو الحجاح بالأقصر لتأدية صلاة عيد الأضحى المبارك 2025، والمقرر تأديتها في تمام الساعة السادسة والثلث صباحا من اليوم الجمعة.


محافظ الأقصر يتفقد ساحة أبو الحجاج قبيل صلاة العيد للاطمئنان على جاهزيتها

و أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، جولة تفقدية بساحة سيدي أبو الحجاج الأقصري، مساء الخميس، وذلك قبل ساعات قليلة من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بهدف متابعة التجهيزات والاستعدادات النهائية لاستقبال المصلين.

واطمأن المحافظ خلال الجولة على أعمال الفرش والإضاءة، وتنظيم حركة المرور في محيط الساحة، لضمان توفير الأجواء المناسبة لأداء الصلاة في سهولة ويسر.

وحرص محافظ الأقصر على الاستماع إلى مطالب المواطنين الذين تواجدوا بالمكان، مؤكدًا اهتمامه بحلها في أسرع وقت ممكن، بما يعكس التفاعل الإيجابي بين الأجهزة التنفيذية وأهالي المحافظة، رافق المحافظ في جولته التفقدية حاتم جابر، سكرتير مدينة الأقصر.

 

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