في أول أيام عيد الأضحى، الأوقاف تفتتح 8 مساجد في 5 محافظات

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 8 مساجد، اليوم الجمعة اول أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 6 من يونيو 2025، حيث تم إحلال وتجديد 5 مساجد، وصيانة وتطوير 3 مساجد.

إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن، إلى (١٣٨٢) مسجدًا



وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024 حتى الآن، إلى 1382 مسجدًا، من بينها 941 مسجدًا بين إنشاء وإحلال وتجديد، و441 مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده، وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 بلغ 13463 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22 مليارًا و927 مليون جنيه.



وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، وبيانها كالتالي:



ففي محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد عمرو بن العاص بقرية المندرة بحري - مركز ديروط؛ ومسجد أولاد عامر بقرية أبو كريم – مركز ديروط؛ ومسجد النصر بعزبة أبو ليلة بقرية بني شقير – مركز منفلوط.



وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد نور الإسلام بقرية محمد عبد الوهاب النوبارية – مركز أبو المطامير؛ ومسجد الإخلاص بعزبة زلط بقرية كوم أشو – مركز كفر الدوار.



وفي محافظة كفر الشيخ:

تم صيانة وتطوير المسجد الكبير بعزبة الحمراء إصلاح شالما – مركز سيدي سالم.



وفي محافظة القليوبية:

تم صيانة وتطوير مسجد النور بعزبة شرف الدين – مركز قليوب.



وفي محافظة الأقصر:

تم صيانة وتطوير مسجد النصر بالعوامية – بندر الأقصر.



وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله –عز وجل– وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله –عز وجل– ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

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