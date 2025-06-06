الجمعة 06 يونيو 2025
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حوادث

جرعة مخدرات زائدة، التصريح بدفن جثة شاب عثر عليها داخل سيارة ملاكي بأكتوبر

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أمرت نيابة أكتوبر بالتصريح بدفن جثة شاب عثر عليها داخل سيارة ملاكي متوقفة أمام مول العرب بـمدينة 6 أكتوبر، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

وكشفت تحريات المباحث بمديرية أمن الجيزة ملابسات العثور على جثة شاب داخل سيارة ملاكي متوقفة أمام مول العرب بـمدينة 6 أكتوبر، ورجحت أن الوفاة بسبب جرعة زائدة من للمخدرات أدت إلى هبوط الدورة الدموية مما أدت إلى وفاته.

 

العثور على جثة شاب أمام مول العرب بأكتوبر 

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب داخل سيارة ملاكي متوقفة أمام مول العرب بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر وبجواره سلاح ناري، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.


وبإجراء التحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، ورجحت التحريات أن يكون سبب الوفاة جرعة مخدرات زائدة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة أكتوبر 6 أكتوبر اكتوبر

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