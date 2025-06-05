تفاصيل مثيرة، التحقيقات تكشف سبب قفز شاب في النيل بالوراق

تفاصيل مثيرة كشفتها التحقيقات في واقعة إنهاء شاب حياته منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، قفزا في نهر النيل.

قفز شاب في النيل بالوراق

أفادت التحريات أن الشاب يبلغ من العمر 25 عاما أنهي حياته غرقا، بعدما مر بحالة نفسية سيئة واكتئاب حاد، نتيجة وفاة والدته وزواج والده من سيدة أخرى، وهو ما أدخله في حالة من العزلة والتوتر النفسي.

وكشف شهود عيان أن المتوفى كان منطويا الفترة الأخيرة وبالأخص بعد وفاة والدته، وصرح لأكثر من حد من عائلته بأنه "لا يستطيع العيش بدون والدته".

تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بعرض الجثة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية.

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