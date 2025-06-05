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حوادث

القبض على سائق توك توك شرع في قتل زميله بسبب أولوية المرور بعزبة النخل

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق توك توك لشروعه في قتل زميله بطعنة بسلاح أبيض أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات على أولوية المرور بـمنطقة عزبة النخل.

 

مشاجرة بين سائقي توك توك بعزبة النخل 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين سائقي توك توك وإصابة أحدهما بمنطقة عزبة النخل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على سائق توك توك مصاب بطعنة فى جسده وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وزميله بسبب خلافات بينهما على أولوية المرور فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن زميله وفر هاربًا.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مشاجرة بين سائقي توك توك بعزبة النخل مشاجرة بين سائقي توك توك عزبة النخل أمن القاهرة

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