أخبار مصر اليوم: الأرصاد تحذر من طقس أول أيام العيد.. إقبال على شراء الخرفان رغم ارتفاع الأسعار.. إفطار 4 آلاف طالب بالجامع الأزهر

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أكد المهندس عادل رشدي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية التابعة لوزارة التموين أن عمليات استيراد اللحوم من السودان مستمرة دون تأثر، موضحًا أنه لا توجد أية مشكلات تتعلق بالإمدادات أو سلامة الواردات.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة صباحية من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة على السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

قال يسري السعودي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، وعضو مجلس إدارة غرفة السياحة، إن كافة المخيمات التي يقيم بها حجاج السياحة مصنوعة من مواد مضادة للحريق، ومزودة بأجهزة تكييف، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم 3 وجبات طعام يومية للحجاج ( فطار -غداء -عشاء ) خلال فترة تواجدهم بمخيمات منى وعرفات فضلا عن المثلجات والمشروبات والعصائر التي تقدم لهم على مدار اليوم.

اطمأن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، على حجاج السياحة المصريين بمشعر عرفات للتأكد من تلقيهم كافة الخدمات وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي واستمرارًا لحملة "عيش وملح" التي أطلقتها مؤسسة صناع الحياة خلال شهر رمضان، والتي تهدف إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي بين المصريين، توزع مؤسسة صناع الحياة 50 ألف وجبة ساخنة على الأسر المستحقة في يوم عرفة.

اصطف آلاف الطلاب الوافدين والمصريين في باحات الجامع الأزهر، منتظرين لحظة أذان المغرب، وسط تلاوات قرآنية وابتهالات تعانق السماء، في واحدة من أجمل صور شهر ذي الحجة، حيث نظم بيت الزكاة والصدقات المصري مبادرة "فطارك معانا" لإفطار 4 آلاف صائم في يوم عرفة.

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو الوفد المصري المشارك في الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا بمدينة جنيف السويسرية، أن انسحاب الوفد العمالي المصري من قاعة المؤتمر فور بدء كلمة ممثل دولة الاحتلال الإسرائيلي جاء تعبيرًا عن موقف وطني ونقابي مشرف ومدروس.

دعا الاتحاد من أجل المتوسط إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التهديدات المتزايدة الناجمة عن التلوث البلاستيكي في البحر الأبيض المتوسط، وذلك بمناسبة يوم البيئة العالمي، مشيرًا إلى أن الوضع الراهن ينذر بعواقب بيئية وصحية واقتصادية جسيمة.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب جلالته عن خالص تهانيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر قيادةً وشعبًا دوام التقدم والازدهار.

وقع رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي، بروتوكول تعاون اليوم مع الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لإطلاق أول ليسانس متخصص على مستوى الشرق الأوسط في"علم نفس الإدمان والأساليب العلاجية".

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يسود طقس حار إلى شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

عثر علاء عبد الرحمن عبد الحكيم مأمور الجمرك بمطار القاهرة علي مبلغ مالي قدره ٩٥٠٠ دولار أمريكي داخل كيس بلاستيك ومعهم شاحن تليفون محمول وقام بتسليمه إلى رافت وهيب عازر مدير الإدارة الثالثة بجمارك مطار القاهرة.

يُعتبر سوق "وكالة البلح" من أقدم وأشهر الأسواق الشعبية في مصر، وبالتحديد في القاهرة، حيث يلتقي فيه التراث بالتنوع والاقتصاد، هذا السوق ليس مجرد مكان للتسوق، بل هو وجهة للباحثين عن التوفير وجودة المنتجات بأسعار تنافسية، سواء من سكان القاهرة أو الزوار من مختلف المحافظات.

أقام بيت الزكاة والصدقات المصري تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مبادرة إفطارك معانا في يوم عرفة بالجامع الأزهر.

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم، مراسم تسليم اللواء أركان حرب حسام علي بدر كبير الياوران نائبًا عن رئيس الجمهورية كأس مصر للفائز فى مباراة الزمالك وبيراميدز.

بدأ حجاج الجمعيات الأهلية النفرة من مشعر عرفات إلى مزدلفة مع غروب شمس يوم عرفة، في مشهد إيماني عظيم يجسد الركن الأعظم من مناسك الحج.

مع دخول موسم عيد الأضحى المبارك، تشهد أسواق الماشية في مصر حركة نشطة وإقبالًا واسعًا من المواطنين على شراء الأضاحي، حيث تنتشر شوادر الخرفان في جميع أنحاء البلاد، من الأسواق الشعبية إلى المحافظات الحدودية، لتلبية احتياجات المواطنين في هذا الموسم المبارك.

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهاني وأطيب التبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإلى قادة الدول العربية والإسلامية، من الملوك والرؤساء والأمراء، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يُعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

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