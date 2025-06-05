أخبار مصر اليوم: الأرصاد تحذر من طقس أول أيام العيد.. إقبال على شراء الخرفان رغم ارتفاع الأسعار.. إفطار 4 آلاف طالب بالجامع الأزهر
أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:
التموين: الإعلان قريبًا عن مصادر جديدة لاستيراد اللحوم
أكد المهندس عادل رشدي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية التابعة لوزارة التموين أن عمليات استيراد اللحوم من السودان مستمرة دون تأثر، موضحًا أنه لا توجد أية مشكلات تتعلق بالإمدادات أو سلامة الواردات.
حالة الطقس أول أيام العيد، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة صباحية من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة على السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.
اللجنة العليا للحج: متابعة تنفيذ بنود التعاقد مع شركات الطوافة لحجاج السياحة
قال يسري السعودي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، وعضو مجلس إدارة غرفة السياحة، إن كافة المخيمات التي يقيم بها حجاج السياحة مصنوعة من مواد مضادة للحريق، ومزودة بأجهزة تكييف، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم 3 وجبات طعام يومية للحجاج ( فطار -غداء -عشاء ) خلال فترة تواجدهم بمخيمات منى وعرفات فضلا عن المثلجات والمشروبات والعصائر التي تقدم لهم على مدار اليوم.
شريف فتحي يطمئن على حجاج السياحة بمشعر عرفات
اطمأن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، على حجاج السياحة المصريين بمشعر عرفات للتأكد من تلقيهم كافة الخدمات وتوفير كافة سبل الراحة لهم.
برعاية وزارة التضامن، صناع الحياة توزع 50 ألف وجبة ساخنة في يوم عرفة
تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي واستمرارًا لحملة "عيش وملح" التي أطلقتها مؤسسة صناع الحياة خلال شهر رمضان، والتي تهدف إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي بين المصريين، توزع مؤسسة صناع الحياة 50 ألف وجبة ساخنة على الأسر المستحقة في يوم عرفة.
بالدعاء والقرآن، لقطات من انتظار الصائمين ساعة الإفطار في الجامع الأزهر (فيديو وصور)
اصطف آلاف الطلاب الوافدين والمصريين في باحات الجامع الأزهر، منتظرين لحظة أذان المغرب، وسط تلاوات قرآنية وابتهالات تعانق السماء، في واحدة من أجمل صور شهر ذي الحجة، حيث نظم بيت الزكاة والصدقات المصري مبادرة "فطارك معانا" لإفطار 4 آلاف صائم في يوم عرفة.
مجدي البدوي: انسحاب الوفد العمالي المصري والعربي من مؤتمر جنيف رفضًا للتطبيع النقابي
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو الوفد المصري المشارك في الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا بمدينة جنيف السويسرية، أن انسحاب الوفد العمالي المصري من قاعة المؤتمر فور بدء كلمة ممثل دولة الاحتلال الإسرائيلي جاء تعبيرًا عن موقف وطني ونقابي مشرف ومدروس.
في يوم البيئة العالمي.. "الاتحاد من أجل المتوسط" يدق ناقوس الخطر بشأن التلوث البلاستيكي في البحر المتوسط
دعا الاتحاد من أجل المتوسط إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التهديدات المتزايدة الناجمة عن التلوث البلاستيكي في البحر الأبيض المتوسط، وذلك بمناسبة يوم البيئة العالمي، مشيرًا إلى أن الوضع الراهن ينذر بعواقب بيئية وصحية واقتصادية جسيمة.
السيسي وملك الأردن يؤكدان أهمية التنسيق المستمر لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز الاستقرار في المنطقة
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب جلالته عن خالص تهانيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر قيادةً وشعبًا دوام التقدم والازدهار.
معلومات عن أول ليسانس متخصص في علم نفس الإدمان بمصر
وقع رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي، بروتوكول تعاون اليوم مع الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لإطلاق أول ليسانس متخصص على مستوى الشرق الأوسط في"علم نفس الإدمان والأساليب العلاجية".
احذروا موجة حارة، الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام عيد الأضحى
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يسود طقس حار إلى شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
مأمور جمرك بالمطار يعثر على 9500 دولار ويعيدهم لراكبة مصرية
عثر علاء عبد الرحمن عبد الحكيم مأمور الجمرك بمطار القاهرة علي مبلغ مالي قدره ٩٥٠٠ دولار أمريكي داخل كيس بلاستيك ومعهم شاحن تليفون محمول وقام بتسليمه إلى رافت وهيب عازر مدير الإدارة الثالثة بجمارك مطار القاهرة.
تبدأ من 150 جنيها، أسعار الشنط داخل سوق وكالة البلح بالقاهرة
يُعتبر سوق "وكالة البلح" من أقدم وأشهر الأسواق الشعبية في مصر، وبالتحديد في القاهرة، حيث يلتقي فيه التراث بالتنوع والاقتصاد، هذا السوق ليس مجرد مكان للتسوق، بل هو وجهة للباحثين عن التوفير وجودة المنتجات بأسعار تنافسية، سواء من سكان القاهرة أو الزوار من مختلف المحافظات.
شاهد، لحظة إفطار 4 آلاف طالب بالجامع الأزهر
أقام بيت الزكاة والصدقات المصري تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مبادرة إفطارك معانا في يوم عرفة بالجامع الأزهر.
نائبًا عن الرئيس، كبير الياوران يسلم كأس مصر للفائز بمباراة الزمالك وبيراميدز
يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم، مراسم تسليم اللواء أركان حرب حسام علي بدر كبير الياوران نائبًا عن رئيس الجمهورية كأس مصر للفائز فى مباراة الزمالك وبيراميدز.
حجاج الجمعيات الأهلية يتوجهون إلى مزدلفة مع غروب شمس عرفة
بدأ حجاج الجمعيات الأهلية النفرة من مشعر عرفات إلى مزدلفة مع غروب شمس يوم عرفة، في مشهد إيماني عظيم يجسد الركن الأعظم من مناسك الحج.
أضاحي العيد، إقبال على شوادر الخرفان رغم ارتفاع الأسعار (فيديو وصور)
مع دخول موسم عيد الأضحى المبارك، تشهد أسواق الماشية في مصر حركة نشطة وإقبالًا واسعًا من المواطنين على شراء الأضاحي، حيث تنتشر شوادر الخرفان في جميع أنحاء البلاد، من الأسواق الشعبية إلى المحافظات الحدودية، لتلبية احتياجات المواطنين في هذا الموسم المبارك.
شيخ الأزهر يدعو إلى إيجاد حلٍّ عادلٍ يوقف دوامة الظلم على المستضعفين في الأرض (فيديو)
تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهاني وأطيب التبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإلى قادة الدول العربية والإسلامية، من الملوك والرؤساء والأمراء، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يُعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.
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