الخميس 05 يونيو 2025
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اللجنة العليا للحج: متابعة تنفيذ بنود التعاقد مع شركات الطوافة لحجاج السياحة

مناسك الحج
مناسك الحج

 قال يسري السعودي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، وعضو مجلس إدارة غرفة السياحة، إن كافة المخيمات التي يقيم بها حجاج السياحة مصنوعة من مواد مضادة للحريق، ومزودة بأجهزة تكييف، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم 3 وجبات طعام يومية للحجاج ( فطار -غداء -عشاء ) خلال فترة تواجدهم بمخيمات منى وعرفات فضلا عن المثلجات والمشروبات والعصائر التي تقدم لهم على مدار اليوم.

بنود التعاقد مع شركات الطوافة السعودية لتقديم خدمات التغذية

وأشار إلى أنه تم مراجعة كافة البنود الخاصة بالوجبات الغذائية مع الشركة السعودية المسئولة عن خدمات الإعاشة للحجاج بمخيمات منى وعرفات، حيث تم الاطمئنان على المعايير التي تم التأكيد على ضرورة جودة وسلامة الغذاء ومراقبة ذلك من خلال شركة متخصصة ومعتمدة من وزارة الحج.

وأوضح ان غالبية شركات السياحة تصطحب معها وعاظ وعلماء من كبار المشايخ والذين عقدوا ندوات علمية ودينية طوال يوم عرفة أمس وسوف يستمرون بمخيمات منى.

ونجحت بتميز عملية تصعيد الحجاج التي بدأت منذ عصر أمس الأربعاء، وتمت من خلال خطة محكمة أشرف عليها بعثة الحج السياحي وشارك في تنفيذها شركات الخدمة الميدانية السعودية وأكثر من 1200 شركة منفذة للحج هذا العام، وقد ساعد في نجاح تصعيد الحجاج الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات السعودية بكافة أجهزتها، والتي ساهمت في سهولة تصعيد الحجاج وعدم وجود زحام رغم الأعداد الغفيرة.

تصعيد حجاج السياحة إلى مشعر عرفات مباشرة

وأوضحت غرفة شركات السياحة أنه تم تصعيد حجاج السياحة إلى مشعر عرفات مباشرة دون المبيت في منى ليلة التروية وذلك حرصا علي راحة وسلامة الحجيج، ونجحت عمليات التصعيد التي شهدت تنسيقا كبيرا.

وتستعد بعثة الحج السياحي وكذلك شركات السياحة لنفرة الحجاج فور غروب شمس يوم عرفة، ووصولهم مساء إلى مشعر مزدلفة لجمع الحصوات تمهيدا للرجم، كما يبذل الجميع جهوده تمهيدا لوصول الحجاج الي مشعر منى وذلك تجنبا للزحام بمني مع التأكد من توافر كافة الخدمات المتفق عليها بين غرفة شركات السياحة وشركتي الماسية مشارق والراجحي لخدمات الحجاج الذين تم التعاقد معها لخدمة حجاج السياحة.

ونشرت شركات السياحة فتوي دار الإفتاء رقم 7661 التي أجازت فيها للمرضي وأصحاب الأعذار ومن لا يوجد له مكان بمشعر منى عدم المبيت بها.

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