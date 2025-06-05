التموين: الإعلان قريبًا عن مصادر جديدة لاستيراد اللحوم

أكد المهندس عادل رشدي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية التابعة لوزارة التموين أن عمليات استيراد اللحوم من السودان مستمرة دون تأثر، موضحًا أنه لا توجد أية مشكلات تتعلق بالإمدادات أو سلامة الواردات.

وأضاف رشدي، أنه سيتم الإعلان قريبًا عن مصادر جديدة لاستيراد اللحوم المبردة والحية لصالح السوق المحلي، بالتعاون مع وزارة التموين، في إطار خطط الدولة لتأمين احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

تنوع في مصادر الاستيراد

وأشار إلى أن الشركة توفر اللحوم الطازجة والمجمدة والحية من السودان، الهند، والأوروجواي، بالإضافة إلى الدواجن البرازيلية، والأسماك والقشريات، بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والقطاع الخاص.

وفيما يخص مخزون الدواجن، أوضح رشدي أن المخزون الاستراتيجي من الدواجن البرازيلية المجمدة يكفي لمدة 6 أشهر، مطمئنًا المواطنين بأن ظهور إنفلونزا الطيور في البرازيل لن يؤثر على واردات مصر، حيث ستكون الدفعات المستوردة الجديدة قد تجاوزت مرحلة الإصابة.

وتُعِد الشركة حاليًا رؤية تشغيل متكاملة للمصنع خلال الشهرين المقبلين، ليتم استخدامه في إنتاج اللحوم المصنعة مثل اللحم المفروم، السجق، الهامبورجر، واللانشون.

تطوير البنية التحتية والتوفير

وفي سياق جهود التطوير، أشار رشدي إلى أن تطوير ثلاجات مجزر البساتين (3 ثلاجات) في نوفمبر 2024، وفقًا لاشتراطات هيئة سلامة الغذاء، وفر نحو 420 ألف جنيه شهريًا. شمل التطوير أعمال صنفرة ودهان، ولحام البالتات، وصيانة الأبواب، وتركيب ستائر هوائية، وتحسين الإضاءة، ومراقبة دقيقة لدرجات الحرارة التي بلغت 15.4 تحت الصفر.

نمو في الأداء المالي للشركة

وأعلن رشدي عن زيادة بنسبة 232% في مبيعات الشركة خلال العام المالي الجاري مقارنة بالعام الماضي، مرجعًا هذا النمو الكبير إلى الجهود التسويقية، وتنوع المنتجات، خاصة خلال موسم عيد الأضحى المبارك، الذي يمثل ذروة النشاط البيعي للشركة.

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