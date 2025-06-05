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أخبار مصر

بالدعاء والقرآن، لقطات من انتظار الصائمين ساعة الإفطار في الجامع الأزهر (فيديو وصور)

إفطار الطلاب الوافدين
إفطار الطلاب الوافدين في الجامع الأزهر

اصطف آلاف الطلاب الوافدين والمصريين في باحات الجامع الأزهر، منتظرين لحظة أذان المغرب، وسط تلاوات قرآنية وابتهالات تعانق السماء، في واحدة من أجمل صور شهر ذي الحجة، حيث نظم بيت الزكاة والصدقات المصري مبادرة "فطارك معانا" لإفطار 4 آلاف صائم في يوم عرفة.

أجواء روحانية خاصة في الجامع الأزهر 

قبل ساعة كاملة من رفع أذان المغرب، بدأ الطلاب والزائرون في التوافد على أروقة الجامع العريق، الذي ازدانت جدرانه وميادينه بنفحات الذكر وتلاوة القرآن، بينما صدحت مكبرات الصوت بأجمل ما جادت به حناجر المقرئين من آيات الذكر الحكيم، فكانت الأجواء مزيجًا من الترقب الروحي والمشهد الإيماني الخالص.

مبادرة إفطارك معانا في يوم عرفة 

ووسط هذه الأجواء، تجسدت مبادرة "فطارك معانا" التي أطلقها بيت الزكاة والصدقات المصري، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لتقديم وجبات الإفطار لنحو 4 آلاف طالب من الدارسين بالأزهر الشريف، من مختلف الجنسيات، إلى جانب عدد من المصريين، في مشهد يعكس سماحة الإسلام وروح التكافل والتراحم التي تميز هذا الشهر الكريم.

وقبيل الأذان، امتلأ المكان بأصوات الدعاء، ورفعت الأكف تتضرع إلى الله في يوم هو من أفضل أيام العام، وارتسمت على الوجوه علامات الرجاء واليقين، بينما راح البعض يختم القرآن الكريم، ويتهجد في خشوع تام، منتظرًا لحظة الإفطار.

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