معلومات عن أول ليسانس متخصص في علم نفس الإدمان بمصر

وقع رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي، بروتوكول تعاون اليوم مع الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لإطلاق أول ليسانس متخصص على مستوى الشرق الأوسط في"علم نفس الإدمان والأساليب العلاجية".

وتعكس هذه الخطوة اهتمام وزارتي التعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، بمحاربة الإدمان داخل الجامعات، إضافة إلى أن ملف مواجهة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة يُعد من أهم القضايا التي تتطلب تضافر جهود كافة الوزارات والقطاعات والهيئات المختلفة بالدولة.

تفاصيل أول برنامج دراسي متخصص في علم نفس الإدمان

كشفت الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل أول ليسانس متحصص في برنامج دراسي يتعلق بعلم النفس والأساليب العلاجية للإدمان، بجامعة بنها، بالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي.

وتستعرض بوابة فيتو أهم المعلومات عن البرنامج الدراسي الجديد، الفريد من نوعه في مصر والشرق الأوسط، برنامج علم نفس الإدمان:

يقدم البرنامج بجامعة بنها.

تتولي كلية الآداب جامعة بنها قسم علم النفس تدريس البرنامج.

البرنامج بنظام الساعات المعتمدة.

يهدف البرنامج لإعداد خريجين مؤهلين في البحث العلمي وتقنياته المختلفة.

يهدف البرنامج لإعداد خريجين قادرين على تقديم الأداء المهني التطبيقي في مجالات خفض الطلب على المخدرات.

تم إعداد المناهج العلمية للبرنامج وفق المعايير الدولية لأحدث مناهج عمل الوقاية والعلاج.

تتماشى المناهج الدراسية للبرنامج مع التطورات السريعة المتلاحقة التي تطرأ على قضية المخدرات.

يوفر البرنامج للدارسين تدريبات عملية وبرامج تطبيقية بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان.

تستعين كلية الآداب جامعة بنها بخبراء من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتدريس مقررات دراسية حسب احتياج البرنامج.

تكون أولوية التقدم للعمل أو التطوع بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لخريجي البرنامج بعد استيفاء الشروط المطلوبة.

يتعاون قسم علم النفس بجامعة بنها مع صندوق مكافحة الإدامان في البحوث المشتركة حول الإدمان واقتراح حلول علمية قابلة للتطبيق.

يتم تبادل الإصدارات العلمية المتعلقة بالمخدرات لدعم المكتبات الجامعية والصندوق.

تخصص جامعة بنها مقر داخل الحرم الجامعي للتوعية بأنشطة الصندوق بتمويل من الصندوق.

توفر الجهتين الدعم الكامل واللوجستي للبرنامج بما يتوافق مع أهداف الجامعة وأهداف الصندوق.

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