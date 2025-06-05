أضاحي العيد، إقبال على شوادر الخرفان رغم ارتفاع الأسعار (فيديو وصور)

مع دخول موسم عيد الأضحى المبارك، تشهد أسواق الماشية في مصر حركة نشطة وإقبالًا واسعًا من المواطنين على شراء الأضاحي، حيث تنتشر شوادر الخرفان في جميع أنحاء البلاد، من الأسواق الشعبية إلى المحافظات الحدودية، لتلبية احتياجات المواطنين في هذا الموسم المبارك.

أسعار الخرفان.. ارتفاع ملحوظ عن العام الماضي

ويؤكد الحاج سمير، أحد تجار الماشية، أن الأسعار شهدت زيادة عن السنة الماضية، مشيرًا إلى أن أسعار الخراف البلدي تبدأ من 220 جنيهًا للكيلو القائم، بينما تصل أسعار البقري إلى 250 جنيهًا للكيلو.

ويضيف الحاج سمير: "الزبائن تسأل على الأسعار والإقبال السنة دي أفضل من السنوات الماضية، أنا ببيع بس والمشتري بيدبح عنده، ونصيحتي للزبون البقري والصعيدي أحلى لحمة".

وتصل أسعار الخرفان في الأسواق المصرية تتراوح بين 12,100 و19,800 جنيه للخروف الواحد حسب الوزن، حيث يبلغ متوسط وزن الخروف البلدي بين 55 إلى 90 كيلوجرامًا.

خدمات الذبح.. حرفة متوارثة وأسعار متفاوتة

أحمد، الذي يعمل في مهنة الذبح منذ 11 عامًا في نفس المكان، أوضح تفاصيل أسعار خدمات الذبح: "الخروف البلدي بدبحه بـ 500 جنيه، والسوداني بألف جنيه، وأحيانًا بـ 700 علشان بمشي الدنيا".

ويشير أحمد إلى أن عملية الذبح تستغرق منه من 10 دقائق إلى ربع ساعة شاملة التنظيف والتشفية، مؤكدًا أن الأسعار تبدأ من 13,000 جنيه لوزن يبدأ من 55 كيلوجرامًا.

يلاحظ أحمد أن الإقبال بدأ من أسبوع قبل العيد، حيث "الزبون بيجي يشتري ويعلمه ويكتب على الخروف رقم، وبدبح في مكاني"، مما يدل على الثقة التي يضعها العملاء في خدماته المتخصصة.

التجارة عبر الحدود.. خبرات سودانية في السوق المصرية

عبد العظيم حسن، الجزار السوداني الذي استكمل مسيرته المهنية في مصر، يمثل نموذجًا للتبادل التجاري والثقافي بين البلدان الشقيقة. جاء من السودان في شهر أغسطس عام 2023، وبدأ العمل في مجال الجزارة، حيث تبدأ أسعاره من 20,000 جنيه.

الإقبال المتزايد.. موسم استثنائي هذا العام

وتشهد أسواق الماشية هذا العام إقبالًا، حيث يؤكد التجار أن الطلب على الأضاحي يفوق العام الماضي بشكل ملحوظ.

ورغم الإقبال المتزايد، تواجه أسواق الماشية تحديات عديدة، أبرزها ارتفاع تكاليف العلف والنقل، بالإضافة إلى تأثير التصدير على الأسعار المحلية.

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