تبدأ من 150 جنيها، أسعار الشنط داخل سوق وكالة البلح بالقاهرة

يُعتبر سوق "وكالة البلح" من أقدم وأشهر الأسواق الشعبية في مصر، وبالتحديد في القاهرة، حيث يلتقي فيه التراث بالتنوع والاقتصاد، هذا السوق ليس مجرد مكان للتسوق، بل هو وجهة للباحثين عن التوفير وجودة المنتجات بأسعار تنافسية، سواء من سكان القاهرة أو الزوار من مختلف المحافظات.

ويحتل قطاع الحقائب مكانة بارزة ضمن المعروضات في الوكالة، حيث تتنوع الخيارات بين حقائب يد نسائية، وحقائب سفر، وحقائب ظهر، بالإضافة إلى حقائب ماركات مستعملة بحالة جيدة، مما يجعل الوكالة وجهة مثالية لعشاق الحقائب بأسعار تقل كثيرًا عن تلك الموجودة في المولات والمتاجر الكبرى.

ومع ارتفاع الأسعار في الأسواق الرسمية وزيادة الطلب على المنتجات المستوردة أو ذات الجودة العالية، أصبحت وكالة البلح ملاذًا للطبقات المتوسطة والشباب الذين يبحثون عن التميز بأسعار مناسبة. العديد من المعروضات تأتي ضمن "البالة" أو ما يُعرف بالمنتجات المستوردة المستعملة (غالبًا من أوروبا)، والتي تتميز بجودة الصناعة وتنوع التصميمات، بالإضافة إلى الأسعار المنخفضة مقارنة بالمنتجات الجديدة.

أسعار الشنط في وكالة البلح بمناسبة عيد الأضحى

كما توفر الوكالة خيارات متعددة تناسب جميع الأعمار والاحتياجات، بدءًا من الطلاب الذين يبحثون عن حقائب عملية بأسعار زهيدة، وصولًا إلى النساء الراغبات في اقتناء حقائب أنيقة لمناسبات خاصة دون إنفاق مبالغ كبيرة.

في هذا السياق، تصبح أسعار الحقائب في وكالة البلح موضوعًا يستحق الانتباه، خاصة لمن يرغب في تحقيق توازن بين الجودة والسعر. سواء كنت تبحث عن حقيبة جلدية أنيقة، أو حقيبة ظهر عملية للدراسة أو العمل، أو حتى حقيبة سفر متينة، فمن المحتمل أن تجد ما يلبي احتياجاتك في أروقة هذا السوق المتنوع، حيث تختلف الأسعار حسب النوع، والخامة، والحجم، وحالة الحقيبة سواء كانت جديدة أو مستعملة.

قامت فيتو بجولة داخل سوق وكالة البلح بالقاهرة لرصد اسعار الشنط بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2025.

أسعار الشنط في وكالة البلح بمناسبة عيد الأضحى

أسعار الشنط في وكالة البلح بالقاهرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2025

تتميز وكالة البلح بأسعارها المناسبة التي تلبي احتياجات مختلف الفئات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار السلع في الأسواق التقليدية. إليكم نظرة شاملة على الأسعار المتداولة داخل الوكالة حسب نوع الحقيبة.

- تتراوح أسعار الحقائب اليدوية الجلدية الهاي كوبي (جديدة أو شبه جديدة) بين 150 و300 جنيه.

- تتراوح أسعار الحقائب الجلدية النسائية من الماركات الأصلية المستعملة "ستوكات" بين 250 و450 جنيهًا حسب الماركة والحالة.

- تتراوح أسعار حقائب السهرات الصغيرة بين 150 و280 جنيهًا.

- تتراوح أسعار حقائب الظهر الشبابية بين 150 و250 جنيهًا.

- تتراوح أسعار حقائب الكروس الكاجوال (رجالي وحريمي) بين 120 و180 جنيهًا.

- تتراوح أسعار الحقائب الرياضية بين 150 و300 جنيه حسب الحالة.

- تتراوح أسعار الحقائب الجلدية الطبيعية سواء للرجال أو النساء بين 400 و850 جنيهًا.

أسعار الشنط في وكالة البلح بمناسبة عيد الأضحى

نصائح هامة عند شراء الحقائب من وكالة البلح

1. تحقق من جودة الخامة بعناية

تأكد من أن الجلد أو القماش في حالة جيدة، وخالٍ من الخدوش أو التمزقات.

جرّب فتح وإغلاق السحاب (السوستة) عدة مرات، ولاحظ مدى سهولة حركته.

افحص المقابض والأحزمة وتأكد من ثباتها وعدم تآكلها.

2. حدد هدفك مسبقًا

هل تبحث عن حقيبة للعمل؟ للدراسة؟ للسفر؟ أم لمناسبة خاصة؟

معرفة نوع الاستخدام يساعدك في تضييق الخيارات وتحديد الميزانية.

3. قارن بين الأسعار والمحلات

لا تشتري من المتجر الأول! قم بجولة في السوق وقارن بين العروض.

بعض البائعين يقدمون نفس المنتج بأسعار مختلفة.

4. لا تتردد في المساومة

المساومة جزء أساسي من تجربة الشراء في الوكالة.

ابدأ بعرض سعر أقل من المطلوب، وغالبًا ستصلان إلى سعر مناسب للطرفين.

5. افحص الحقيبة من الداخل

تأكد من سلامة البطانة الداخلية، وعدم وجود بقع أو تمزقات، وتأكد من أن الجيوب تعمل بشكل جيد.

أسعار الشنط في وكالة البلح بمناسبة عيد الأضحى

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