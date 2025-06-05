شريف فتحي يطمئن على حجاج السياحة بمشعر عرفات

اطمأن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، على حجاج السياحة المصريين بمشعر عرفات للتأكد من تلقيهم كافة الخدمات وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

جولة وزير السياحة والآثار بمخيمات الحجاج

وحضر الجولة كل من سامية سامي مساعد الوزير لشئون الشركات ورئيس البعثة الرسمية الحج السياحي ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، وناصر ترك نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وعضو اللجنة العليا، وعدد من ممثلي البعثة الرسمية للحج السياحي المصري.

وعقب انتهاء الزيارة، قام وزير السياحة والآثار بمتابعة سير الأعمال التي تقوم بها لجان البعثة الرسمية للحج السياحي ميدانيًا، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي "Google Meet" مع أعضاء البعثة، حيث تأتي هذه المتابعة الإلكترونية ضمن جهود الوزارة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة ومتابعة موسم الحج السياحي. كما أنها تعطي الفرصة لجميع أعضاء البعثة المتابعة اللحظية المباشرة Live وفي وقت واحد وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة.

ويتم من خلال هذه التقنية متابعة قيام أعضاء اللجان بالمرور الميدانى على كافة مخيمات حجاج السياحة البالغ عددهم 40672 حاج، وتفقدهم لأحوال الحجاج والوقوف على مدى التزام شركات السياحة المنظمة بتنفيذ برامج الحج المتفق عليها مع هؤلاء الحجاج.

أهمية مواصلة التواجد الميداني المكثف للجان داخل المخيمات



ومن جانبه، أشاد الوزير بالجهد المبذول من قبل بعثة الحج السياحى على مدار اليوم في عرفات وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة القياسية، مشددًا على أهمية مواصلة التواجد الميداني المكثف للجان داخل المخيمات، والتعامل الفوري مع أي طارئ أو شكوى ترد من حجاج السياحة وذلك حتى انتهاء مناسك الحج وعودة الحجاج بسلامة الله الى أرض الوطن وبما يعمل على تقديم تجربة حج متميزة وآمنة تعكس كفاءة وتميز منظومة الحج السياحي المصري.

كما أوضحت سامية سامى أنه تم تشكيل 13 لجنة من لجان البعثة، بجانب غرفة عمليات رئيسية متواجدة بمشعرى عرفات ومنى لمتابعة تنفيذ البرامج المقدمة من شركات السياحة لحجاجها، لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج ومتابعة سير المناسك بشكل منظم.

هذا ويتلقى الوزير تقارير لحظية على مدار الساعة من البعثة الرسمية للحج السياحي عن أحوال الحجاج أولًا بأول وعن سير أعمال بعثة الحج السياحي.

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