السيسي وملك الأردن يؤكدان أهمية التنسيق المستمر لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز الاستقرار في المنطقة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب جلالته عن خالص تهانيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر قيادةً وشعبًا دوام التقدم والازدهار.

ومن جانبه، أعرب الرئيس عن تهانيه لاملك وللشعب الأردني الشقيق بهذه المناسبة المباركة، متمنيًا للأردن دوام الاستقرار والازدهار.

كما شهد الاتصال تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الزعيمان على أهمية التنسيق المستمر بين البلدين لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

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