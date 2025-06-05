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أخبار مصر

برعاية وزارة التضامن، صناع الحياة توزع 50 ألف وجبة ساخنة في يوم عرفة

وزارة التضامن الاجتماعي،
وزارة التضامن الاجتماعي، فيتو
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تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي واستمرارًا لحملة "عيش وملح" التي أطلقتها مؤسسة صناع الحياة خلال شهر رمضان، والتي تهدف إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي بين المصريين، توزع مؤسسة صناع الحياة 50 ألف وجبة ساخنة على الأسر المستحقة في يوم عرفة.

 

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، عن بدء المرحلة الثانية من مسابقة “أهل الخير” لاختيار حملات الإطعام الأكثر تأثيرًا، والتي تستمر حتى ليلة رمضان المقبل.

ودعت الوزارة جميع الجهات المعنية بالإطعام من المؤسسات الأهلية، الجمعيات، المبادرات الجماعية والفردية إلى تسجيل مشاركاتها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة، وذلك ضمن جهود تعزيز التكافل المجتمعي وترسيخ قيم العطاء.

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