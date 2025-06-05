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أخبار مصر

نائبًا عن الرئيس، كبير الياوران يسلم كأس مصر للفائز بمباراة الزمالك وبيراميدز

مباراة الزمالك وبيراميدز
مباراة الزمالك وبيراميدز
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 يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم، مراسم تسليم اللواء أركان حرب حسام علي بدر كبير الياوران نائبًا عن رئيس الجمهورية كأس مصر للفائز فى مباراة الزمالك وبيراميدز.

وانطلقت مباراة الزمالك وبيراميدز مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف مساء الخميس بدلًا من إقامتها في الثامنة مساء لتزامن ذلك مع موعد الإفطار يوم وقفة عرفات.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة

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