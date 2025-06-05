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أخبار مصر

حجاج الجمعيات الأهلية يتوجهون إلى مزدلفة مع غروب شمس عرفة

حج الجمعيات الأهلية،فيتو
حج الجمعيات الأهلية،فيتو

 بدأ حجاج الجمعيات الأهلية النفرة من مشعر عرفات إلى مزدلفة مع غروب شمس يوم عرفة، في مشهد إيماني عظيم يجسد الركن الأعظم من مناسك الحج.

ومن المقرر أن يؤدي الحجاج صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، كما سيقومون بجمع حصى الجمرات، اقتداء بسنة النبي ﷺ، حيث سيقضون ليلتهم هناك حتى منتصف الليل.

 ويأتي هذا ضمن الترتيبات التنظيمية التي وضعتها البعثة بالتنسيق مع الجانب السعودي، لضمان سهولة تحرك الحجاج وسلامتهم خلال النفرة.

وبعد المبيت في مزدلفة، يواصل الحجاج رحلتهم إلى مشعر منى في الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، لرمي جمرة العقبة الكبرى واستكمال باقي مناسك الحج.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على الاطمئنان على جميع حجاج الجمعيات الأهلية وتمتعهم بحالة صحية ومعنوية مرتفعة، مؤكدة أن الأمور تسير بشكل منتظم ومستقر.

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