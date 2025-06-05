الخميس 05 يونيو 2025
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حالة الطقس أول أيام العيد، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة صباحية من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة على السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

ارتفاع درجات الحرارة وشبورة، حالة الطقس يوم عرفة 2025

شديد الحرارة، الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة أيام عيد الأضحى المبارك


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا أول أيام عيد الأضحى المبارك حيث يسود طقس حار إلى شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة أول  أيام عيد الأضحى المبارك:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى:  22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 19

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى:  37

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة الصغرى: 26
 

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