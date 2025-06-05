الجمعة 06 يونيو 2025
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رياضة

نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، إسبانيا تتقدم على فرنسا بثنائية في الشوط الأول

فرنسا وإسبانيا
فرنسا وإسبانيا

دوري الأمم الأوروبية، تقدم منتخب إسبانيا علي نظيره فرنسا، بهدفين مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما اليوم الخميس، على أرضية ملعب "مرسيدس بنز أرينا" بمدينة شتوتجارت الألمانية، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025.

وسجل هدفي إسبانيا كل من نيكولاس ويليامز في الدقيقة 22 وميرينو في الدقيقة 25.

تشكيل إسبانيا ضد فرنسا

تشكيل فرنسا ضد إسبانيا

ويلتقي الفائز من مباراة إسبانيا وفرنسا مع منتخب البرتغال، في اللقاء النهائي يوم الأحد المقبل، على ملعب "أليانز أرينا".


وانطلقت مباراة إسبانيا ضد فرنسا اليوم في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة إسبانيا أمام فرنسا

تذاع مباراة إسبانيا وفرنسا اليوم في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beIN SPORTS 3.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى منافسات نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعدما فاز على هولندا بركلات الترجيح بنتيجة 5/4، وذلك عقب تعادل المنتخبين في لقائي الذهاب والإياب بنتيجة 5/5 بالدور ربع النهائي.

بينما تأهل منتخب فرنسا إلى الدور ذاته عقب الفوز على كرواتيا بنتيجة 5/4 بركلات الترجيح، عقب تعادل المنتخبين في لقائي الذهاب والإياب بالدور ربع النهائي بنتيجة 2/2.

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دوري الأمم الأوروبية اسبانيا فرنسا

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