شاهد، رد فعل جماهير البرتغال بعد إحراز رونالدو هدفا في مرمى ألمانيا

دوري الأمم الأوروبية، قاد كريستيانو رونالدو لاعب البرتغال، منتخب بلاده للصعود لنهائي دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز أمام ألمانيا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز آرينا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو رد فعل جماهير البرتغال عقب تسجيل كريستيانو رونالدو هدف الفوز للبرتغال.

الجماهير البرتغالية بعد تسجيله الأسطورة:



كريستيانو رونالدو… كريستيانو رونالدو 🔈🔈❤️ pic.twitter.com/34YmiM2A2m — عالم القوت (@GOATTWORLD) June 4, 2025

وافتتح منتخب ألمانيا التسجيل حيث جاء الهدف من تمريرة من كيميتش من خارج منطقة الجزاء خلف دفاعات البرتغال وصلت عند فلوريان فيرتز لعبها برأسه مرت من تحت يد كوستا حارس البرتغال الى داخل الشباك في الدقيقة 49

وجاء هدف التعادل للبرتغال عن طريق كونسيساو بعد تمريرة من روبين دياز في الدقيقة 65.

🚨🇪🇺 GOAL | Germany 1-1 Portugal | Francisco Conceicao



WHAT A BEAUTIFUL GOAL FROM FRANCISCO CONCEICAO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/9Lxooeab3b — Tekkers Foot (@tekkersfoot) June 4, 2025

بينما جاء الهدف الثاني عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 69.

بدأت المباراة هادئة بين الفريقين، وكانت أولى الفرص في الدقيقة الرابعة من نصيب منتخب ألمانيا بعد تسديدة من جورتيسكا تصدى لها كوستا حارس البرتغال.

وفي الدقيقة السابعة، رد كريستيانو رونالدو قائد البرتغال بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وصلت في منتصف المرمى تصدى لها تير شتيجن حارس ألمانيا.

وفي الدقيقة 11، أهدر منتخب البرتغال فرصة هدف بعد تسديدة من بيدرو نيتو مرت أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 19، أهدر منتخب ألمانيا فرصة هدف مؤكد بعد كرة وصلت عند نيك وولتماد وسددها أرضية من داخل منطقة الجزاء كادت أن تكون هدف لكن كوستا حارس البرتغال تصدى لها بشكل رائع وأخرجها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 21، شن منتخب ألمانيا هجمة منظمة انتهت بتمريرة داخل منطقة الجزاء وصلت عند جوريتسكا سددها قوية من داخل منطقة الجزاء كادت أن تكون هدف لكن حارس البرتغال المتألق كوستا تصدى لها بصورة رائعة، لتستمر المحاولات وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تشكيل منتخب البرتغال ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

شهد تشكيل منتخب البرتغال وجود كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، في خط الهجوم حيث جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

الدفاع ديوجو دالوت، روبن دياز، جونسالو إيناسيو، نونو مينديز.

خط الوسط: برناردو سيلفا، فيتينيا، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، كريستيانو رونالدو، فرانسيسكو ترينكاو.

تشكيل ألمانيا أمام البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

فيما جاء تشكيل منتخب ألمانيا أمام البرتغال في دوري الأمم الأوروبية كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش، جوناثان تاه، روبن كوخ، فالديمار أنطون، ماكسيمليان ميتيلستاد.

خط الوسط: ألكساندر بافلوفيتش، ليون جوريتسكا، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: ليروي ساني، نيك فولتماد.

وتأهل منتخب ألمانيا إلى منافسات نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعدما فاز على منتخب إيطاليا بنتيجة 5/4 في مجموع مواجهتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي.

بينما تأهل منتخب البرتغال إلى الدور ذاته عقب الفوز بنتيجة 5/3 في مجموع مواجهتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي.

موعد نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب البرتغال، بالفائز من مواجهة فرنسا وإسبانيا، في نهائي دوري الأمم الأوروبية، يوم 8 يونيو الجاري، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت "القاهرة ومكة المكرمة".

الخاسران من المباراتين، سيلتقيان في مواجهة حسم المركز الثالث والرابع، يوم الأحد الموافق 8 يونيو، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت "القاهرة ومكة المكرمة".

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