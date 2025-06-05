أخبار الحوادث اليوم: مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط تجار مخدرات.. حقيقة اتهام مركز شرطة سمالوط بتلفيق قضية سلاح.. بدء تطبيق منظومة النجدة الجديدة بالقاهرة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط صاحب حساب شخصي تداول منشورًا يتهم ضباط مركز شرطة سمالوط بمحافظة المنيا، بتلفيق قضية حيازة أسلحة نارية لأحد الأشخاص من أبناء بلدته.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق توك توك لشروعه في قتل زميله بطعنة بسلاح أبيض أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات على أولوية المرور بـمنطقة عزبة النخل.

لقى شاب من الفيوم مصرعه، كما أصيب 20 آخرين في حادثين متفرقين بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة أي مشرحة مستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

نشبت مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى محافظة الدقهلية، بسبب خلافات الجيرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف.

بدأت مديرية أمن القاهرة، في تشغيل منظومة النجدة الجديدة بجميع أقسام الشرطة بالمحافظة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام شخصين بالتعدى عليه لرفضه دفع مبلغ مالي مقابل انتظار سيارته أمام إحدى المستشفيات بالقاهرة.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعاطى أشخاص للمواد المخدرة بالقاهرة.. وضبط مرتكبى الواقعة.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل هتك عرض طفل 10 سنوات بمنطقة المنيرة الغربية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو أثناء تعديه على سيدة بالضرب والسب، وزعم تورطه في تجارة المواد المخدرة وسرقة منزلها بمحافظة الجيزة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله شخصين خلف نافذة حديدية بدعوى كونهما محتجزين بإحدى غرف الاحتجاز وتضمّن المقطع عبارات سب موجهة لرجال الشرطة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من تفكيك عدد من البؤر الإجرامية الخطرة المتخصصة في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، بعدد من المحافظات خلال ضربات استباقية قبل ترويج كميات من المخدرات خلال عيد الأضحى المبارك.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط قائد دراجة نارية تحرش بطالبة أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة النزهة.

ناشدت النيابة العامة المواطنين الالتزام التام بالقواعد المرورية المنظمة لاستخدام الطرق، لا سيما الطرق السريعة، وذلك خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك؛ حرصًا على سلامة الأرواح، وحماية للممتلكات العامة والخاصة.

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