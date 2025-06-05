الخميس 05 يونيو 2025
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حوادث

ضبط قائد دراجة نارية تحرش بطالبة في النزهة

ضبط قائد دراجة نارية
ضبط قائد دراجة نارية تحرش بطالبة فى النزهة

تمكنت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط قائد دراجة نارية تحرش بطالبة أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة النزهة.

 

<strong>ضبط قائد دراجة نارية تحرش بطالبة فى النزهة </strong>
ضبط قائد دراجة نارية تحرش بطالبة فى النزهة 

كانت البداية بتلقي قسم شرطة النزهة بلاغًا من طالبة مقيمة بدائرة القسم، أفادت خلاله بتعرضها للتحرش من قِبل قائد دراجة نارية مجهول أثناء سيرها في أحد الشوارع.

 تحرش بطالبة فى النزهة 

على الفور، تم تشكيل فريق بحث وتكثيف التحريات، حيث أسفرت الجهود عن تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل ومقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، والتي تبين أنها دون لوحات معدنية.

 

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بمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الذي ورد في أقوال المجني عليها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وأُحيل إلى الجهات المختصة للتحقيق.

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