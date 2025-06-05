الخميس 05 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط تجار مخدرات خلال حملات أمنية قبل العيد

ضبط تجار مخدرات
ضبط تجار مخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من تفكيك عدد من البؤر الإجرامية الخطرة المتخصصة في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، بعدد من المحافظات خلال ضربات استباقية قبل ترويج كميات من المخدرات خلال عيد الأضحى المبارك.

<strong>بمضبوطات 40 مليون حنيه..مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط تجار مخدرات قبل العيد </strong>
بمضبوطات 40 مليون حنيه..مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط تجار مخدرات قبل العيد 

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط تجار مخدرات قبل العيد 

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، قيام عناصر إجرامية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا لترويجها داخل البلاد.

 

ضبط 3 شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص في الدقهلية

ضبط محلين لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية في العبور

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العناصر بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل الأمني عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بمحافظة المنوفية، سبق اتهامهما في جنايات خطف، مخدرات، سرقة بالإكراه، استعراض قوة، وحيازة سلاح ناري، كما أنهما محكوم عليهما بالإعدام والمؤبد في قضيتي قتل عمد وشروع في قتل.

كما تم ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية، وبحوزتهم نحو 284 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – آيس – هيروين – هيدرو)، 30 ألف قرص مخدر، و27 قطعة سلاح ناري (3 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش، 16 فرد محلي، 4 طبنجات).

وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على جهات التحقيق المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتجار بالمواد المخدرة الأسلحة النارية البؤر الإجرامية الأمن المركزى المواد المخدرة قطاع الأمن المركزي عناصر اجرامية شديدة الخطورة مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر مكافحة المخدرات مكافحة المخدرات والأسلحة قتل عمد

مواد متعلقة

ضبط 3 شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص في الدقهلية

ضبط محلين لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية في العبور

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بتعاملات 52 مليون جنيه

ضبط قائد دراجة نارية تحرش بطالبة في النزهة

ضبط 8 أطنان دقيق مدعم خلال حملات تموينية مكبرة على المخابز خلال 24 ساعة

حالة الطرق يوم عرفة، خريطة الحالة المرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

ضبط 135 فرد خرطوش و44 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

تحرير 5 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية بالمحافظات

الأكثر قراءة

صدمة لـ محمد صلاح في سباق جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025

أسعار الذهب في منتصف تعاملات الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار سبائك الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس (آخر تحديث)

موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

قبل نهائي كأس مصر.. تفوق كاسح لـ الزمالك في تاريخ مواجهات بيراميدز (إنفوجراف)

بقلب أحمر ووجه مبتسم، ساويرس يستخدم تليفون توفيق الدقن للتهنئة بعيد الأضحى

تزامنًا مع موسم الحج، سعر الريال السعودي اليوم الخميس 5 يونيو 2025

تعرف على آخر مدينة تؤدي صلاة عيد الأضحى في مصر

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 2025.6.4

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025

البرقي يبدأ من 6 آلاف جنيه، تعرف على سعر خروف العيد 2025

أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 4-6-2025

المزيد

انفوجراف

نصائح مهمة عند تناول اللحوم في العيد لتجنب عسر الهضم والانتفاخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء الخروف في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

ما هو فضل يوم عرفة والأعمال المستحبة فيه؟ الإفتاء توضح

ركن الحج الأعظم، تعرف على أعمال ضيوف الرحمن في يوم عرفة

المزيد
الجريدة الرسمية