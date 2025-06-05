مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط تجار مخدرات خلال حملات أمنية قبل العيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من تفكيك عدد من البؤر الإجرامية الخطرة المتخصصة في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، بعدد من المحافظات خلال ضربات استباقية قبل ترويج كميات من المخدرات خلال عيد الأضحى المبارك.

بمضبوطات 40 مليون حنيه..مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط تجار مخدرات قبل العيد

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط تجار مخدرات قبل العيد

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، قيام عناصر إجرامية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا لترويجها داخل البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العناصر بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل الأمني عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بمحافظة المنوفية، سبق اتهامهما في جنايات خطف، مخدرات، سرقة بالإكراه، استعراض قوة، وحيازة سلاح ناري، كما أنهما محكوم عليهما بالإعدام والمؤبد في قضيتي قتل عمد وشروع في قتل.

كما تم ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية، وبحوزتهم نحو 284 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – آيس – هيروين – هيدرو)، 30 ألف قرص مخدر، و27 قطعة سلاح ناري (3 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش، 16 فرد محلي، 4 طبنجات).

وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على جهات التحقيق المختصة.

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