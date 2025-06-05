الخميس 05 يونيو 2025
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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على سيدة بالجيزة

الداخلية
الداخلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو أثناء تعديه على سيدة بالضرب والسب، وزعم تورطه في تجارة المواد المخدرة وسرقة منزلها بمحافظة الجيزة.

كشف ملابسات فيديو الاعتداء على سيدة بالجيزة.. خلافات زوجية وراء الواقعة
كشف ملابسات فيديو الاعتداء على سيدة بالجيزة.. خلافات زوجية وراء الواقعة

بلاغ رسمي يكشف الحقيقة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 16 مايو الماضي، ورد بلاغ إلى مركز شرطة كرداسة من إحدى السيدات (الظاهرة بمقطع الفيديو) – مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم – أفادت خلاله بتضررها من زوجها، وهو عاطل وله معلومات جنائية، ويقيم بذات المركز، واتهمته بالتعدي عليها بالسب والتهديد بالإيذاء والضرب دون حدوث إصابات، نتيجة خلافات زوجية بينهما.

ضبط المتهم ونفي اتهامات المخدرات والسرقة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وبسؤاله أقر بقيامه بالتعدي على زوجته، ونفى بشكل قاطع ما نُسب إليه من اتهامات بالإتجار في المواد المخدرة أو سرقة منزلها، كما تبين من فحصه عدم حيازته لأي مواد مخدرة.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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