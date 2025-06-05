الأمن يكشف حقيقة اتهام مركز شرطة سمالوط بتلفيق قضية سلاح

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط صاحب حساب شخصي تداول منشورًا يتهم ضباط مركز شرطة سمالوط بمحافظة المنيا، بتلفيق قضية حيازة أسلحة نارية لأحد الأشخاص من أبناء بلدته.

بالفحص، تمكن رجال الشرطة تحديد وضبط صاحب الحساب، وتبين أنه "عاطل" ومقيم بمحافظة المنيا. وبمواجهته، أقر بنشره تلك الادعاءات الكاذبة في محاولة منه للتشكيك في الإجراءات القانونية المتخذة ضد أحد المتهمين من بلدته.

وتبين أن المتهم المشار إليه هو أحد العناصر الإجرامية الخطرة، سبق وأن تم ضبطه بمعرفة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بتاريخ 15 أبريل 2024، وبحوزته أسلحة نارية غير مرخصة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب الحساب، لقيامه بنشر ادعاءات كاذبة من شأنها إثارة البلبلة والتشويش على جهود الأمن.

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