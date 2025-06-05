النيابة العامة تناشد المواطنين الالتزام بالقواعد المرورية خلال عطلة عيد الأضحى

ناشدت النيابة العامة المواطنين الالتزام التام بالقواعد المرورية المنظمة لاستخدام الطرق، لا سيما الطرق السريعة، وذلك خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك؛ حرصًا على سلامة الأرواح، وحماية للممتلكات العامة والخاصة.

واكدت النيابة العامة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة دون تهاون، في تطبيق الحد الأقصى للعقوبات المقررة قانونًا في مواجهة المخالفات المرورية الجسيمة، وفي مقدمتها تجاوز السرعة المقررة، وعدم الالتزام باشتراطات السلامة والأمان على الطرق.

وهنأت النيابة العامة جموع المواطنين بحلول عيد الأضحى المبارك، ودعت الجميع إلى الالتزام بالانضباط القانوني بما يحقق السلامة العامة.

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