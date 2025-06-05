الخميس 05 يونيو 2025
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حوادث

الأمن يكشف تفاصيل فيديو تعاطي أشخاص لمخدر الحشيش في القاهرة

الأمن يكشف تفاصيل
الأمن يكشف تفاصيل فيديو تعاطى أشخاص لمخدر الحشيش فى القاهرة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعاطى أشخاص للمواد المخدرة بالقاهرة.. وضبط مرتكبى الواقعة.
  


رصدت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعاطى أشخاص للمواد المخدرة بالقاهرة.
 

الأمن يكشف تفاصيل فيديو تعاطى أشخاص لمخدر الحشيش فى القاهرة 
الأمن يكشف تفاصيل فيديو تعاطى أشخاص لمخدر الحشيش فى القاهرة 

وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخصين الظاهران بمقطع الفيديو، لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش.

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 وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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