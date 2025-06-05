خلافات الجيرة تنتهى بمشاجرة بالأسلحة البيضاء فى الدقهلية.. والأمن يكشف التفاصيل

نشبت مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى محافظة الدقهلية، بسبب خلافات الجيرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف.

ضبط شخصين اعتديا على آخر بالأسلحة البيضاء

رصدت الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر قيام شخصين بالاعتداء على آخر بالأسلحة البيضاء في محافظة الدقهلية.

بالفحص، تبين أن مركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية تلقى بلاغًا بحدوث مشادة كلامية بين طرف أول، وهو شخص أصيب بجرح قطعي باليد، وطرف ثانٍ مكون من عاملين. وجميع الأطراف يقيمون بدائرة القسم.

وأوضحت التحريات أن المشادة تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات حول الجيرة، قام خلالها الطرف الثاني بالاعتداء على الطرف الأول بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء، مما أدى إلى إصابته بالجرح المذكور.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط الطرف الثاني، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدين أن السبب يعود لذات الخلافات التي نشبت بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات في الواقعة.

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