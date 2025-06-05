ضبط عاطلين تعديا على عامل رفض دفع إتاوة مقابل ركن سيارته أمام مستشفى بالساحل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام شخصين بالتعدى عليه لرفضه دفع مبلغ مالي مقابل انتظار سيارته أمام إحدى المستشفيات بالقاهرة.

رصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر (عامل) من قيام شخصين بالتعدى عليه لرفضه دفع مبلغ مالى مقابل انتظار سيارته أمام إحدى المستشفيات بالقاهرة.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة الساحل، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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