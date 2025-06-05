الخميس 05 يونيو 2025
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حوادث

بدء تطبيق منظومة النجدة الجديدة بمديرية أمن القاهرة (صور)

بدء تطبيق منظومة
بدء تطبيق منظومة النجدة الجديدة بمديرية أمن القاهرة

بدأت  مديرية أمن القاهرة، في تشغيل منظومة النجدة الجديدة بجميع أقسام الشرطة بالمحافظة. 

والمنظومة الجديدة تعتمد على توفير سيارات نجدة جديدة وضباط وأفراد مدربين بأحدث الوسائل التكنولوجية للتعامل مع جميع البلاغات بشكل لحظي. 

وسيتم توفير 3 سيارات لكل قسم شرطة بالإضافة لتمركزات جديدة بالشوارع ودعمها بالعناصر الشرطية المؤهلة والمركبات الحديثة المزودة بالتقنيات التكنولوجية، التى تضمن لها سرعة الانتقال والتعامل مع مختلف البلاغات والتعامل مع عدد كبير من البلاغات فى وقت.

 

بدء تطبيق منظومة النجدة الجديدة بمديرية أمن القاهرة

وكانت شهدت منظومة النجدة التابعة لوزارة الداخلية، تطورا كبيرًا، حيث تم الاستعانة بأحدث الأجهزة التكنولوجية، لتعزيز منظومة الاستجابة السريعة، حرصا على تطوير المنظومة، على مستوى الجمهورية، ونشرها على نطاق جغرافى واسع بمختلف أقسام ومراكز الشرطة، بما يضمن التواجد الأمنى الفعال.

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وتضع وزارة الداخلية على رأس أولوياتها تفعيل منظومة أمنية حديثة، قائمة على الاستباقية والتفاعل اللحظي مع الأحداث، وهو ما يظهر جليًا في تحديث آليات العمل الميداني وتوظيف التكنولوجيا لخدمة العمل الشرطي، في خطوة تؤسس لمستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا.

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المنظومة الجديدة الوسائل التكنولوجية مديرية أمن القاهرة مديرية امن وزارة الداخلية تكنولوجية

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