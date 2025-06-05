وسام أبو علي يقود تشكيل منتخب فلسطين ضد الكويت في تصفيات كأس العالم

أعلن مدرب منتخب فلسطين عن تشكيل فريقه لمواجهة الكويت في المباراة المقرر أن تجمع بينهم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025، والتي تجري مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة التاسعة من عمر منافسات المجموعة الثانية.

تقام مباراة الكويت وفلسطين اليوم الخميس في تصفيات كأس العالم في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

تشكيل فلسطين أمام الكويت

حراسة المرمى: رامي حمادة.

خط الدفاع: مصعب البطاط، أحمد طه، ميلاد تيرمانيني، عدي خروب.

خط الوسط: تامر صيام، آدم كايد، عطاء جابر، عميد محاجنة.

خط الهجوم: وسام أبو علي، عدي الدباغ.

ويتواجد منتخبا فلسطين والكويت، في المجموعة الثانية، في المرحلة النهائية من تصفيات المونديال، بجانب منتخبات الأردن وكوريا الجنوبية والعراق وعمان.

منتخب أستراليا يفوز على اليابان في تصفيات كأس العالم

حقق منتخب أستراليا فوزًا صعبًا على حساب ضيفه اليابان بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، على ملعب أوبتوس، ضمن منافسات الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

بهذا الفوز، رفع منتخب أستراليا رصيده إلى 13 نقطة، ليضع منتخب السعودية تحت ضغط كبير قبل مواجهته الحاسمة أمام البحرين.

ويحتاج الأخضر السعودي إلى تحقيق الفوز على البحرين، اليوم الخميس، لحصد الثلاث نقاط، والوصول إلى النقطة 13، مما يجعله يبقي على آماله في خطف بطاقة التأهل المباشر.

وفي حال نجح منتخب السعودية في الفوز على البحرين، ستصبح المواجهة أمام أستراليا بمثابة الفرصة الأخيرة لتحقيق التأهل المباشر، شرط تحقيق الفوز بفارق أهداف كبير.

ويمتلك المنتخب الأسترالي فارقًا تهديفيًا يصل إلى 8 أهداف، مقابل هدفين فقط للأخضر السعودي، مما يجعل مهمة التأهل المباشر في غاية الصعوبة.

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