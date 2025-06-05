الخميس 05 يونيو 2025
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رياضة

موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

منتخب العراق
منتخب العراق

يلتقي منتخب العراق منتخب كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، ضمن الجولة التاسعة من عمر منافسات المجموعة الثانية لتصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم


تقام مباراة العراق وكوريا الجنوبية اليوم في تصفيات كأس العالم في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم

وتنقل مباراة العراق ضد كوريا الجنوبية اليوم في تصفيات كأس العالم عبر القنوات التالية:
- قناة BEIN SPORTS 1

- قناة الكأس HD6.


ويتواجد منتخبا فلسطين والعراق، في المجموعة الثانية، في المرحلة النهائية من تصفيات المونديال، بجانب منتخبات الأردن وكوريا الجنوبية والكويت وعمان.

 

ويحتل منتخب العراق المركز الثالث في المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم، برصيد 12 نقطة، من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلهما وخسر مواجهتين.

بينما منتخب كوريا الجنوبية، يحتل المركز الأول في المجموعة، برصيد 16 نقاط، إذ فاز بـ4 لقاءات والتعادل في 4 مباريات وتلقى 4 هزائم.


 

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