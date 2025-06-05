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رياضة

منتخب أستراليا يفوز على اليابان 0/1 في تصفيات كأس العالم 2026

أستراليا واليابان،
أستراليا واليابان، فيتو

 حقق منتخب أستراليا فوزًا صعبًا على حساب ضيفه اليابان بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، على ملعب أوبتوس، ضمن منافسات الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

 

منتخب السعودية تحت ضغط كبير بعد فوز أستراليا

 بهذا الفوز، رفع منتخب أستراليا رصيده إلى 13 نقطة، ليضع منتخب السعودية تحت ضغط كبير قبل مواجهته الحاسمة أمام البحرين.

ويحتاج الأخضر السعودي إلى تحقيق الفوز على البحرين، اليوم الخميس، لحصد الثلاث نقاط، والوصول إلى النقطة 13، مما يجعله يبقي على آماله في خطف بطاقة التأهل المباشر.

 

وفي حال نجح منتخب السعودية في الفوز على البحرين، ستصبح المواجهة أمام أستراليا بمثابة الفرصة الأخيرة لتحقيق التأهل المباشر، شرط تحقيق الفوز بفارق أهداف كبير.

ويمتلك المنتخب الأسترالي فارقًا تهديفيًا يصل إلى 8 أهداف، مقابل هدفين فقط للأخضر السعودي، مما يجعل مهمة التأهل المباشر في غاية الصعوبة.

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