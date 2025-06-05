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رياضة

تضاؤل آمال منتخب السعودية في التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026

منتخب السعودية، فيتو
منتخب السعودية، فيتو

باتت آمال منتخب السعودية في التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026 ضعيفة للغاية، بعد فوز منتخب أستراليا على ضيفه اليابان بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن المرحلة التاسعة من المجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية.

وحقق المنتخب الأسترالي فوزًا قاتلًا بهدف في الدقيقة 90 من توقيع عزيز بيهيتش.

ترتيب مجموعة منتخب السعودية في تصفيات كأس العالم 2026

ويحتل منتخب اليابان صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 20 نقطة حيث ضمن التأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026، ويليه منتخب أستراليا برصيد 16 نقطة، وقد اقترب بنسبة كبيرة من ضمان المركز الثاني المؤهل أيضًا للمونديال.

بينما يحتل منتخب السعودية المركز الثالث في المجموعة بعشر نقاط، وبفارق نقطة عن إندونيسيا صاحبة المركز الرابع، بينما يأتي المنتخب البحريني خامسا بـ 6 نقاط بفارق الأهداف عن الصين.

سيناريو شبه مستحيل يصعد بمنتخب السعودية للمونديال مباشرة

وبات الأخضر السعودي بحاجة إلى سيناريو شبه مستحيل لخطف بطاقة التأهل المباشر، يتمثل في الفوز في المباراتين المتبقيتين أمام البحرين (اليوم الخميس) وأستراليا (الثلاثاء المقبل)، ليصل إلى 16 نقطة، مع التفوق على أستراليا في فارق الأهداف، علمًا بأن الفارق الحالي 10 بين الجانبين.

ويحسم التأهل في المجموعة الآسيوية بفارق الأهداف، علمًا بأن أستراليا تملك فارق +8، مقابل -2 للسعودية، علمًا بأن الأخضر لعب مباراة أقل.

ورغم صعوبة التأهل المباشر، لا تزال أمام السعودية فرصة للحاق بالملحق، إذ يحتاج للفوز على البحرين لضمان إنهاء المجموعة في أحد المركزين الثالث أو الرابع، ما يؤهله لخوض ملحق آسيوي.

أما الأحمر البحريني فسيسعى بدوره لتحقيق الفوز اليوم على السعودية من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى الملحق.

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