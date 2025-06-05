الكنيسة الإنجيلية ببورسعيد تجهز وجبات إفطار ساخنه للصائمين في يوم عرفة (صور)

شهدت الكنيسة الإنجيلية بمحافظة بورسعيد، مبادرة إنسانية ملهمة عكست روح التآخي والوحدة الوطنية، حيث تم تجهيز مئات الوجبات الساخنة لإفطار المسلمين الصائمين بمناسبة وقفة عرفة اليوم، وهو أحد أكثر الأيام قدسية في التقويم الإسلامي.

مطبخ الكنيسة الإنجيلية ببورسعيد يحتضن تجهيز وجبات الصائمين، فيتو

جاءت هذه المبادرة بتنظيم وإشراف مباشر من سيدة الأعمال المسيحية نجلاء إدوار القومي، التي حرصت على تجسيد معاني المحبة والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد، تأكيدًا على أن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر أقوى من أي اختلاف، وأن المواقف النبيلة لا تعرف دينًا بل إنسانية.

وانتقلت فيتو إلى مطبخ الكنيسة الإنجيلية ببورسعيد لرصد تلك المبادرة الإنسانية التي تجسد معاني المحبة والأخوة

سيدة الأعمال المسيحية خلال تجهيز وجبات الإفطار، فيتو

الكنيسة الإنجيلية ببورسعيد تحتضن تجهيز وجبات إفطار للمسلمين

وقد حرصت سيدة الأعمال المسيحية نجلاء إدوار القومي، على تنظيم هذه المبادرة بنفسها داخل مطبخ الكنيسة، حيث أشرفت بشكل مباشر على عملية إعداد الوجبات، التي شملت "الفتة باللحم والأرز" المُحضّرة على أعلى مستوى من الجودة والاهتمام، بالتعاون مع طاقم الطهاة في الكنيسة الإنجيلية، وذلك لضمان أن تصل الوجبات إلى الأسر المتعففة والمحتاجين بجودة راقية تليق بقيمة المناسبة الدينية وبالرسالة الإنسانية للمبادرة.

الكنيسة الإنجيلية ببورسعيد تحتضن تجهيز وجبات إفطار للصائمين، فيتو

وأكدت نجلاء إدوار أن هذه المشاركة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مشيرة إلى أنها تحرص في كل عام، وفي جميع المناسبات الإسلامية، على أن تكون حاضرة في دعم ومشاركة إخوتها المسلمين، سواء في رمضان أو في الأعياد، مؤكدة أن فرحتهم هي فرحة الجميع، وأن التكاتف والتآخي لا يحده دين ولا طائفة، بل ينبع من قلب مصري أصيل يعشق تراب هذا الوطن ويؤمن بوحدته.

الكنيسة الإنجيلية ببورسعيد تحتضن تجهيز وجبات الإفطار، فيتو

المحبة في أبهى صورها

وفي تصريحاتها من داخل مطبخ الكنيسة الإنجيلية، وجهت نجلاء إدوار رسالة قوية للعالم كله، قائلة: "نحن هنا في مصر نعيش كعائلة واحدة. لا تفرقة بين مسلم ومسيحي، لأن المحبة هي التي تجمعنا، ومناسباتنا واحدة، وأحزاننا واحدة، وسنظل دائمًا سندًا لبعضنا البعض. اخترت الكنيسة الإنجيلية كمكان لتنفيذ المبادرة لنوجه رسالة رمزية للعالم بأن مصر بلد التعايش والمحبة، وزي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: طول ما إحنا إيد واحدة محدش هيقدر علينا".

سيدة الأعمال المسيحية نجلاء ادوارد، فيتو

بحور المحبة ممتدة بين المسلمين والمسيحين بمصر

وأضافت: "أنا نقطة صغيرة في بحر كبير من المحبة الممتدة بين المسلمين والمسيحيين في مصر عبر العصور، ومن يشكك في هذه المحبة أو يحاول النيل منها، لن نسمح له أبدًا، لأن وحدتنا هي قوتنا، وبلدنا ستظل منارة للتسامح والتآخي بين الأديان".

فيتو في مطبخ الكنيسة الإنجيلية خلال تجهيز وجبات الإفطار، فيتو

ردود فعل إيجابية ورسائل شكر وتقدير

وقد لاقت هذه اللفتة الطيبة ترحيبًا كبيرًا من أهالي بورسعيد، الذين أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بهذا النموذج الفريد من الوحدة الوطنية، الذي يجسد روح مصر الحقيقية، حيث تتلاقى الأديان تحت مظلة الإنسانية والمحبة والعمل الخيري النابع من القلب.

وجبات الإفطار، فيتو

مبادرة نجلاء إدوار من داخل الكنيسة الإنجيلية لم تكن مجرد توزيع وجبات، بل كانت رسالة حب وسلام وتأكيد على أن مصر ستظل دائمًا بلد التراحم والوحدة، مهما حاولت التحديات أن تعبث بنسيجها الوطني المتماسك.

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