المظلات ضرورية للوقاية من ضربات الشمس، الصحة السعودية تصدر تعليمات مهمة للحجاج يوم عرفة

موسم الحج 2025، شددت وزارة الصحة السعودية على الحجاج استخدام المظلات الشمسية بشكل دائم؛ للوقاية من ضربات الشمس، خلال أداء مناسك الحج في المشاعر المقدسة، لاسيما وأن موسم حج هذا العام يأتي مع ارتفاع درجات الحرارة على مكة المكرمة.

أهمية المظلات الشمسية للحجاج

وأشارت الوزارة عبر رسائلها الإرشادية لضيوف الرحمن، إلى أهمية المظلات الشمسية للحجاج خلال أداء مناسك الحج، وذلك لوقايتهم من ضربات الشمس، خاصةً أن هناك تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد بالسعودية تتعلق بارتفاع درجة الحرارة، مما يؤدي إلى الإصابة بضربات الشمس والصدمات الحرارية، خاصة أوقات ذروة الحرارة العالية، لذلك يجب الوقاية من أشعة الشمس باستخدام المظلات الشمسية.

الوقاية من ضربات الشمس فى موسم الحج 2025

ونصحت الوزارة ضيوف الرحمن بالالتزام بالإجراءات الأخرى للوقاية من ضربات الشمس، مثل الابتعاد عن الخروج والتعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، أو المشي على الأسطح أو لمسها خلال ساعات الذروة، وشرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم، حتى لو لم يشعروا بالعطش، وتجنب الإجهاد بأخذ راحة بين الحين والآخر، مشيرة إلى أن الحجاج في مشعر عرفة مع ظروف عوامل طقس تزيد فرصة إصابتهم بالإجهاد الحراري بسبب الحركة والحر.

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