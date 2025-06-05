الخميس 05 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المظلات ضرورية للوقاية من ضربات الشمس، الصحة السعودية تصدر تعليمات مهمة للحجاج يوم عرفة

موسم حج 2025، فيتو
موسم حج 2025، فيتو

موسم الحج 2025، شددت وزارة الصحة السعودية على الحجاج استخدام المظلات الشمسية بشكل دائم؛ للوقاية من ضربات الشمس، خلال أداء مناسك الحج في المشاعر المقدسة، لاسيما وأن موسم حج هذا العام يأتي مع ارتفاع درجات الحرارة على مكة المكرمة.

 أهمية المظلات الشمسية للحجاج

وأشارت الوزارة عبر رسائلها الإرشادية لضيوف الرحمن، إلى أهمية المظلات الشمسية للحجاج خلال أداء مناسك الحج، وذلك لوقايتهم من ضربات الشمس، خاصةً أن هناك تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد بالسعودية تتعلق بارتفاع درجة الحرارة، مما يؤدي إلى الإصابة بضربات الشمس والصدمات الحرارية، خاصة أوقات ذروة الحرارة العالية، لذلك يجب الوقاية من أشعة الشمس باستخدام المظلات الشمسية.

 

الوقاية من ضربات الشمس فى موسم الحج 2025

ونصحت الوزارة ضيوف الرحمن بالالتزام بالإجراءات الأخرى للوقاية من ضربات الشمس، مثل الابتعاد عن الخروج والتعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، أو المشي على الأسطح أو لمسها خلال ساعات الذروة، وشرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم، حتى لو لم يشعروا بالعطش، وتجنب الإجهاد بأخذ راحة بين الحين والآخر، مشيرة إلى أن الحجاج في مشعر عرفة مع ظروف عوامل طقس تزيد فرصة إصابتهم بالإجهاد الحراري بسبب الحركة والحر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السعودية مناسك الحج أداء مناسك الحج المشاعر المقدسة ضربات الشمس مكة المكرمة موسم حج الصحة السعودية مشعر عرفة

مواد متعلقة

موسم الحج 2025، تحذير من أمطار رعدية ونشاط للرياح في مكة اليوم

بعثة الحج الطبية: تخصيص 7 مستشفيات ميدانية بعرفات ومنى للحجاج

ركن الحج الأعظم، تعرف على أعمال ضيوف الرحمن في يوم عرفة

توافد الحجاج إلى مسجد نمرة بمشعر عرفات استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم (فيديو)

الأكثر قراءة

تزامنًا مع موسم الحج، سعر الريال السعودي اليوم الخميس 5 يونيو 2025

موسم الحج 2025، رذاذ الماء والمظلات تخفف حرارة الطقس على الحجاج في عرفة (فيديو)

قبل نهائي كأس مصر.. تفوق كاسح لـ الزمالك في تاريخ مواجهات بيراميدز (إنفوجراف)

ما هو فضل يوم عرفة والأعمال المستحبة فيه؟ الإفتاء توضح

حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين مصر والإمارات، السيسي وبن زايد يبحثان تعزيزها

انخفاض البلدي واستقرار البيضاء، أسعار الفراخ اليوم الخميس 5 يونيو 2025

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

تعرف على آخر مدينة تؤدي صلاة عيد الأضحى في مصر

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 2025.6.4

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025

البرقي يبدأ من 6 آلاف جنيه، تعرف على سعر خروف العيد 2025

أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 4-6-2025

المزيد

انفوجراف

قبل نهائي كأس مصر.. تفوق كاسح لـ الزمالك في تاريخ مواجهات بيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو فضل يوم عرفة والأعمال المستحبة فيه؟ الإفتاء توضح

ركن الحج الأعظم، تعرف على أعمال ضيوف الرحمن في يوم عرفة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 5 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية