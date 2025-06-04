يكفر ذنوب سنتين، فضل صيام يوم عرفة والأعمال المستحبة فيه

قبل ساعات من بداية يوم عرفة، تتوجه أنظار المسلمين حول العالم إلى هذه المناسبة العظيمة، التي تُعد من أعظم أيام السنة لما تحمله من فضل وأجر كبير. ويعد صيام هذا اليوم من الأعمال المستحبة التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما فيه من تقرب إلى الله وتطهير للنفس من الذنوب.

فالصيام، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، وفي هذا السياق، نستعرض الأحاديث التي دلت على فضل صيام يوم عرفة من السنة النبوية الشريفة.

فضل صيام يوم عرفة



وقد ورد في فضل يوم عرفة وفضل صيامه عدة أحاديث نستعرضها في السطور التالية.

يكفر ذنوب سنتين



- روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: (ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ).

فضل صيام يوم عرفة



- روي عن أبي قتادة -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (سُئِلَ عن صَوْمِ يَومِ عَرَفَةَ، فَقالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ. قالَ: وَسُئِلَ عن صَوْمِ يَومِ عَاشُورَاءَ، فَقالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ).

- وقد روى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. والحديث يدل بظاهره على أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين.

العتق من النار



قال- صلى الله عليه وسلم-: (ما مِن يَومٍ أَكْثَرَ مِن أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فيه عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِن يَومِ عَرَفَةَ، وإنَّه لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بهِمُ المَلَائِكَةَ، فيَقولُ: ما أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟).

خير الدعاء



قال: (خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ، وخيرُ ما قلتُ أَنا والنَّبيُّونَ من قبلي: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، لَهُ الملكُ ولَهُ الحمدُ وَهوَ على كلِّ شَيءٍ قديرٌ).

يوم عرفة، فيتو



كما قال -صلّى الله عليه وسلّم-: (ما مِن أيَّامٍ أفضلُ عندَ اللهِ مِن أيَّامِ عشْرِ من ذي الحجَّةِ، قال: فقال رجلٌ: يا رسولَ اللهِ هنَّ أفضلُ أم عِدَّتُهنَّ جهادًا في سبيلِ اللهِ؟ قال: هنَّ أفضلُ مِن عِدَّتِهنَّ جهادًا في سبيلِ اللهِ ؟ وما مِن يومٍ أفضلُ عندَ اللهِ مِن يومِ عرفةَ ينزِلُ اللهُ إلى السَّماءِ الدُّنيا فيُباهي بأهلِ الأرضِ أهلَ السَّماءِ فيقولُ: انظُروا إلى عبادي شُعْثًا غُبْرًا ضاحِينَ جاؤوا مِن كلِّ فجٍّ عميقٍ يرجون رحمتي ولم يرَوْا عذابي فلم يُرَ يومٌ أكثرُ عِتْقًا مِن النَّارِ مِن يومِ عرفةَ).

يوم عرفة، فيتو

الأعمال المستحبة في يوم عرفة

يستحب في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة عمومًا، وفي يوم عرفة على وجه الخصوص الإكثار من الأعمال الصالحة مثل صلاة النافلة والصيام والصدقة والذكر وغيرها، ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء». (رواه البخاري).

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