موسم الحج 2025، رذاذ الماء والمظلات تخفف حرارة الطقس على الحجاج في عرفة (فيديو)

موسم الحج 2025، وثقت لقطات فيديو مشاهد من مشاعر عرفات حيث استخدام أنظمة رش المياه والمظلات الواقية التي ساهمت في تلطيف الأجواء في ساحات جبل الرحمة، مع بدء توافد الحجاج صباح يوم عرفة، وسط ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وتُعد هذه الوسائل بحسب لقطات بثتها قناة "الإخبارية"، جزءًا من المنظومة الميدانية المتكاملة التي تسعى إلى راحة ضيوف الرحمن، ومساعدتهم على أداء ركن الحج الأعظم في أجواء أكثر اعتدالًا، حيث انتشرت فرق الدعم الميداني لتوفير خدمات التبريد والمظلات، خصوصًا لفئات كبار السن وأصحاب الحالات الصحية.

https://x.com/alekhbariyatv/status/1930462303800975840?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1930462303800975840%7Ctwgr%5E146420a0f9c4a46fc5eafc313e1c9ea88da22990%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fsabq.org%2Fsaudia%2Fccckji0g17

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود مكثفة تنفذها الجهات المختصة لتوفير بيئة صحية وآمنة للحجاج، تعكس ما توليه المملكة من عناية ورعاية بضيوف بيت الله الحرام.

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